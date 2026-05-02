Tito Casado e Inés Gómez inauguran la Semana Cultural de Poreñu con la presentación de su libro

La Asociación Vecinal La Capilla de Poreñu (Villaviciosa) inauguró este sábado la duodécima edición de sus Jornadas Culturales con los escritores y docentes jubilados Tito Casado e Inés Gómez, naturales de Cangas de Narcea. Presentaron su libro "Historias del vertedero. Si las cosas que nos rodean pudieran hablar… ¡Y hablaron!", en el que imaginan la voz interior de objetos tan diversos como una máquina de escribir judicial, un orinal, un somier, un móvil o una antigua funeraria.

Los autores explicaron que la obra parte de una reflexión sobre los objetos cotidianos, "testigos mudos de la existencia humana". "Si hablaran, quizá muchas vidas serían distintas", señalaron.

En el libro, añadieron, "las cosas nos cuentan sus cosas". Hay objetos útiles que acaban abandonados, una situación que comparan con la de muchas personas mayores. Las historias combinan humor y tragedia, con recuerdos luminosos y otros más duros. El acto, celebrado en las antiguas escuelas, reunió a medio centenar de asistentes y contó con la intervención de la concejala de Cultura, Reyes Ugalde, y de la presidenta y la secretaria de la asociación, Loly Riva e Isabel Lanzón, respectivamente, que felicitaron a los autores.

La jornada incluyó la participación del grupo de acuarelistas Nieblastur, que pintó varios rincones de este "Pueblo ejemplar" de Asturias y actuó como jurado del II Concurso de Pintura Infantil, con once participantes.

La asociación destacó que la iniciativa busca "fomentar la creatividad y acercar el arte a los más pequeños".

Noticias relacionadas

Las Jornadas Culturales seguirán el sábado 9 de mayo con una sesión dedicada a las artes escénicas. El grupo de teatro San Félix de Valdesoto ofrecerá una representación. Ese día también se formalizará el hermanamiento de Poreñu y Valdesoto.