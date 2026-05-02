El universo creativo de Monchu´l Cura: José Ramón García expone en Villaviciosa una selección de sus dibujos

La galería Eliza Southwood Art de Villaviciosa inauguró este sábado la exposición "Dibuxos/Dibujos" del sacerdote, ensayista y artista maliayés José Ramón García (1936), conocido popularmente en la región como Monchu’l Cura.

La muestra, abierta hasta finales de mes, reúne 28 obras que ofrecen una mirada íntima del universo creativo del autor. Los dibujos y bocetos retratan el entorno rural, las gentes y las costumbres de la zona, además de ideas y escenas que han acompañado al sacerdote a lo largo de su vida.

Pese a tratarse de una selección reducida dentro de su amplio trabajo, la exposición refleja con claridad la sensibilidad y el vínculo afectivo que Monchu´l Cura mantiene con Villaviciosa, donde su figura es especialmente apreciada.

La comisaria de la muestra, Eliza Southwood, destacó el valor del conjunto expuesto y subrayó que "es un lujo poder mostrar estos dibujos y bocetos de Monchu, una figura muy querida en Villaviciosa". Recordó que las obras fueron realizadas en distintas etapas de su vida y que, aunque suele asociarse al autor con un estilo naíf, en ellas "se aprecian influencias de artistas contemporáneos, tanto españoles como internacionales".

Southwood explicó que la selección se centró en piezas "que transmiten algo especial por su carácter experimental y por la solidez de sus recursos artísticos". Añadió que, aunque el autor insiste en que no observa cuando crea, "su obra nace del mundo que le rodea, de sus ideas y de su manera única de interpretar el entorno".

Por su parte, Monchu’l Cura señaló que la exposición reúne "dibujos, incluso garabatos de todas las épocas de mi vida, desde que empecé a dibujar cuando tenía uso de razón". Recordó que "ya pintaba en una mesa de mármol que había en casa" y definió las piezas como "reflejos de la trayectoria creativa de mi vida". El artista se mostró "muy contento" con la muestra, que considera una propuesta sincera dentro de su recorrido.

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La exposición puede visitarse en el espacio Eliza Southwood Art, situado en la calle Víctor García de la Concha, 18-20 (bajo). El horario de apertura es los miércoles, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los jueves, viernes y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.