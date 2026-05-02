Los usuarios del parque playa de Rodiles reclaman una reparación integral para evitar su cierre: "Tienen que arreglarla, ha empeorado desde el año pasado"

"Vamos con mucho cuidado, pendientes, porque faltan tramos de la valla y un niño se puede caer fácilmente", comentaban este viernes Elena Fernández y Pelayo Sánchez mientras daban un paseo con su hijo, Álvaro, que iba en bicicleta, por la pasarela de madera del parque playa de Rodiles, en Villaviciosa. El deterioro de la infraestructura es evidente, con partes del vallado balizadas para advertir del peligro, barandillas podridas por la humedad y tablas sueltas o a punto de romperse. Un desgaste por el que el alcalde maliayés, Alejandro Riesgo, ha solicitado una intervención inmediata e integral a la Demarcación de Costas del Estado y a la Consejería de Movilidad bajo la amenaza de cerrar al público la senda si no se toman medidas.

El deterioro del parque playa de Rodiles, en Villaviciosa, en imágenes / Sara Arias

Este viernes, festivo, el parque playa de Rodiles se llenó de visitantes para disfrutar del entorno, entre ellos Roberto González y Nuria Alonso, de Gijón, habituales en la zona para dar un paseo. "Tienen que arreglarlo, ponerlo con la seguridad necesaria porque es verdad que para llegar a la playa hay que saltar unas rocas. Que dejen de gastar en cosas inútiles y lo inviertan aquí, porque es un reclamo para venir a pasear, para los turistas y un activo económico para la zona", apreció González. La pareja advirtió de "lo imposible" que tiene que ser caminar por la zona para una persona con movilidad reducida. "Perder esta infraestructura por no mantenerla sería una tontería", añadió Alonso.

El Ayuntamiento ha solicitado en varias ocasiones que se ejecuten obras de sustitución o reforma integral en distintos elementos de la senda, construida en 2006, siendo la única homologada incluida dentro de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa. Además, el municipio se ha encargado del mantenimiento desde su puesta en marcha mediante un convenio, "asumiendo reparaciones que exceden ese marco", apunta el regidor.

La necesidad de una rehabilitación integral es un clamor entre los usuarios, quienes, como Beatriz Martín, han visto el avance de los desperfectos en el último año. "Está peor que en 2025, no tiene ni los accesos desde la playa y el estado de las vallas es muy preocupante, sobre todo para los niños que andan por aquí", señaló. Un minuto después, unos pequeños correteaban por la senda mientras la abuela les gritaba preocupada "¡cuidado!", en todo momento.

"Se nota el deterioro, hay tablas que se mueven y otras están rotas y, como tenemos en mente lo que pasó en Santander, que fallecieron personas en una senda de costa, vas mirando el suelo", comentó Vicente Vallina, de paseo con su mujer, Eulalia Rodríguez. El matrimonio lamenta el mal estado del parque playa de Rodiles, donde acude con asiduidad para disfrutar de paseos al aire libre y cerca del mar. "En este país las cosas se hacen, pero luego el problema es mantenerlo y esta senda lleva 30 años hecha, por lo que habría que arreglarla para seguir disfrutando", afirmó Vallina.

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Los usuarios que disfrutan del recorrido, paralelo a la desembocadura de la ría de Villaviciosa, apoyan al municipio en su petición de una reparación integral del parque playa de Rodiles, ya que temen su cierre debido al mal estado que presentan vallas y puentes.