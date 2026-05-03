Luz Bada, centenaria en Santa Eugenia (Villaviciosa): "Es una vecina trabajadora, cercana y ejemplar"
Los vecinos y el Ayuntamiento se sumaron al homenaje con la presencia del alcalde, Alejandro Vega
Vicente alonso
La parroquia de Santa Eugenia (Villaviciosa) rindió homenaje a Luz Bada Llera, con motivo de su cien cumpleaños, en una jornada que reunió a familiares, vecinos y representantes municipales en torno a esta apreciada mujer.
Luz Bada Llera, nacida en Paniceres, es la menor de nueve hermanos y la única que aún vive. Como tantas mujeres de su generación, trabajó desde joven en el campo y sacó adelante a su hija, Mercedes. Tras contraer matrimonio con Fernando Toyos, se estableció en Santa Eugenia, donde ha residido la mayor parte de su vida.
La celebración arrancó a mediodía con una misa en la iglesia de Santa Eugenia de los Pandos, oficiada por el párroco Celestino Riesgo. A la salida se sucedieron las felicitaciones en un acto en el que la centenaria estuvo acompañada por su hija, nietos y bisnietos.
El homenaje incluyó también el reconocimiento de la parroquia. Fernando González, vecino e impulsor del acto, le hizo entrega de un retrato realizado por la artista María Iglesias y destacó que se trata de "una mujer muy querida, que tiene más que merecido este reconocimiento".
"Memoria extraordinaria"
En la misma línea, Pedro Llera, presidente de la Asociación El Carmen de Santa Eugenia, la definió como "una vecina ejemplar, trabajadora y cercana, con una memoria extraordinaria".
Visiblemente emocionada, la centenaria agradeció el gesto: "Creo que no merezco tanto, pero os estoy muy agradecida. El mejor regalo es vuestra compañía", señaló.
La jornada concluyó con una parrillada, donde cerca de 140 personas compartieron comida y recuerdos.
El Ayuntamiento de Villaviciosa se sumó al homenaje, con la presencia en el acto del alcalde, Alejandro Vega Riego, y la concejal de Servicios Sociales y Mayores, Lorena Villar, junto con el delegado territorial en Santa Eugenia y vecino de la parroquia, José Antonio Toyos.
El regidor entregó a Luz Bada un escudo de Villaviciosa, con una placa conmemorativa y un ramo de flores. También tuvo palabras de "reconocimiento hacia una vida ejemplar" y destacó "el acierto de la iniciativa para poner en marcha este homenaje".
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