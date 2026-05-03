Miguel Ángel Naredo: "La cultura sidrera es clave para internacionalizar el turismo en la comarca"

La Comarca de la Sidra trabaja ya en la elaboración de su Plan Estratégico de Turismo 2030, hoja de ruta que acaba de iniciar una de sus fases clave con encuestas y entrevistas con agentes del territorio para definir el futuro en este ámbito de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. Miguel Ángel Naredo, director del Servicio de Promoción y Desarrollo Turístico de la mancomunidad, defiende la sostenibilidad y la innovación como herramientas en un sector cambiante y exigente.

-¿En qué punto se encuentra la elaboración del Plan Estratégico de Turismo 2030?

-Estamos en una fase de análisis. Ha sido un proceso muy participativo, porque hemos querido dar cabida prácticamente a todo el mundo. No solo al sector empresarial turístico, sino también al tejido asociativo e, incluso, a la propia población, porque la actividad turística es transversal y entendíamos que el plan tenía que construirse escuchando al territorio. El trabajo se planteó en dos fases. Una primera consistió en entrevistas personales con agentes clave, personas o entidades que considerábamos que podían aportar una visión estratégica muy valiosa. Una segunda fase se desarrolló mediante un cuestionario más general, abierto a una participación mucho más amplia, en el que se plantearon cuestiones concretas, además de dejar espacio para observaciones, sugerencias y aportaciones. Toda esa información está siendo analizada por la empresa consultora contratada para elaborar el plan. Se está trabajando también en un análisis del destino para identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y, a partir de ahí, formular propuestas de acción.

-¿Empiezan ya a aparecer algunas conclusiones o líneas maestras?

-Aunque todavía es pronto, sí empiezan a perfilarse algunas ideas muy claras. Una de las principales es la potenciación de la cultura sidrera y asturiana como elemento identificador de nuestro destino. Es algo que aparece de manera recurrente y además creemos que tiene todavía muchísimo recorrido. Tenemos muy claro que ahí está nuestra esencia y una de nuestras mayores fortalezas.

-¿Qué potencial tiene el patrimonio cultural sidrero como motor turístico?

-Es fundamental. Tenemos claro que es nuestra gran imagen de marca. Además, el hecho de contar ahora con el reconocimiento de la Unesco es un elemento importantísimo para la internacionalización del destino. Pasa algo parecido a lo que sucede con el Camino de Santiago, que es un elemento que trasciende lo local o, incluso, lo nacional. Tener el respaldo y la proyección de una institución como la Unesco multiplica nuestra capacidad de promoción y nos permite llevar la cultura sidrera y asturiana mucho más lejos. Es un sello que nos posiciona internacionalmente y que refuerza una identidad muy propia.

-¿Se están pensando ya acciones concretas para aprovechar ese reconocimiento?

-Hay líneas que ya estamos trabajando y otras que seguramente saldrán reforzadas con el plan. La colaboración público privada va a ser esencial, como ya lo es. Tenemos que seguir trabajando con llagares, productores, sector primario y todo el ecosistema ligado a la sidra. Además, queremos potenciar todos los momentos que forman parte del proceso sidrero, desde la floración del manzano, que es un espectáculo en sí mismo, al cultivo, la maduración de la manzana o el proceso de elaboración de la sidra. La idea es integrar todo eso en productos turísticos atractivos, apoyándonos en iniciativas que ya funcionan y desarrollando otras nuevas, siempre muy atentos a las nuevas demandas.

-¿Qué busca hoy el turista y cómo ha cambiado?

-Busca experiencias auténticas, personalizadas, en las que pueda descubrir y aprender por sí mismo sobre el territorio. El turista actual es mucho más autónomo, más inquieto, viaja de forma diferente. Ya no depende tanto de agencias como hace años. Se informa a través de redes sociales, de reseñas en internet, compara, planifica y demanda destinos adaptados tecnológicamente. Es un visitante muy conectado y eso nos obliga a evolucionar. La tecnología y la innovación ya no son un añadido, son una necesidad para posicionarse bien.

-Y ahí entra la apuesta por los destinos turísticos inteligentes...

-Exactamente. Nosotros estamos dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, porque estratégicamente creemos en esa línea de trabajo. Es una red impulsada desde la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur, que trabaja sobre cinco grandes ejes: competitividad, accesibilidad, sostenibilidad, innovación, tecnología y gobernanza. Y esos ejes coinciden plenamente con nuestra forma de entender el desarrollo turístico.

-¿Este plan busca corregir errores del pasado?

-Yo no hablaría tanto de corregir errores como de evolucionar. Lo que pretendemos es mejorar lo que ya existe. Queremos un destino más sostenible, más accesible, más innovador. Hemos sido muy cuidadosos en los proyectos desarrollados para que sean inclusivos, pensados para personas con movilidad reducida, con dificultades visuales y para que el destino sea accesible para todos. Y queremos incorporar más tecnología para mejorar la experiencia del visitante y también la gestión del territorio.

-¿Existe ya preocupación por fenómenos como el de la turistificación?

-Es algo que no queremos que suceda y estamos muy vigilantes. Por suerte, no somos un destino masificado, aunque pueda haber momentos puntuales en verano con más presión en algunos lugares. Pero precisamente una de nuestras líneas de trabajo es evitar eso. Estamos trabajando mucho en desestacionalizar, en repartir mejor los flujos y en generar actividad a lo largo de todo el año.

-¿Cómo se combate esa estacionalidad?

-Con propuestas para todo el año y entendiendo, además, que el perfil del visitante está cambiando. Tradicionalmente, nuestro principal cliente ha sido el turismo familiar, que sigue siéndolo, y eso está muy vinculado a los calendarios escolares y concentra viajes en verano. Pero están apareciendo nuevos perfiles: parejas, nuevos modelos familiares, personas que viajan con mascotas… Estamos trabajando también en el ámbito del "pet friendly" y son segmentos que viajan mucho en primavera u otoño, momentos muy interesantes para nosotros. Eso ayuda a repartir mejor la demanda y a dar vida al destino durante más meses.

-¿Qué papel jugarán los seis concejos dentro del plan?

-Para nosotros siempre ha sido muy importante entender la Comarca de la Sidra como un destino integral. Su riqueza está precisamente en la diversidad y en la complementariedad de sus seis municipios: Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. Tenemos costa e interior, patrimonio natural, cultural, gastronomía… Y lo que hacemos es trabajar para que los flujos turísticos recorran todo el territorio. Que quien llegue atraído por la costa descubra también el interior, y viceversa. Esa circulación por la comarca es clave.

-¿Ese equilibrio territorial es una prioridad?

-Sin duda. No entendemos que haya un turismo concentrado solo en unos puntos determinados. Queremos que todos los concejos formen parte del relato turístico y se beneficien de él.

-¿Qué horizonte dibuja este Plan 2030 para la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra?

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-Un destino que crezca de manera equilibrada. Más competitivo, más sostenible, más innovador y más reconocido fuera. Y sobre todo que siga siendo fiel a lo que es. Nuestra identidad, nuestra cultura sidrera, nuestro paisaje y nuestra manera de entender el territorio son precisamente nuestro mayor valor. Nuestro reto ahora es proyectarlo hacia el futuro.