Villaviciosa busca alternativas de aparcamiento tras el cierre del parking provisional de La Oliva por el inicio de las obras

El Ayuntamiento de Villaviciosa ya estudia alternativas concretas para habilitar nuevos espacios de aparcamientos en la capital municipal tras la pérdida del solar de La Oliva por el inicio de las obras de construcción. Un informe de la Jefatura de la Policía Local identifica varias parcelas en el casco urbano susceptibles de ser acondicionadas para este uso, en paralelo a las negociaciones abiertas con propietarios.

El documento municipal localiza suelos en distintos puntos de la villa que podrían absorber parte de la demanda de estacionamiento a corto plazo.

Entre las opciones planteadas figuran parcelas situadas entre las calles Oliva y Doctor Pando Valle, uno de los entornos más directamente afectados por el cierre reciente. También se incluye un solar en la confluencia de Leopoldo Alas Clarín con la calle Oliva, así como otro en el cruce de Pedro Pidal Arroyo con José de la Ballina, en una zona próxima a uno de los principales accesos rodados al centro.

El informe añade otras localizaciones repartidas por el casco urbano: una parcela en la calle Álvarez Miranda, otra en la calle Asturias —junto a la AS-330— y un espacio en el entorno del campo de San Francisco.

A estas opciones se suma un suelo municipal en La Barquerina, utilizado de forma puntual en momentos de saturación, como en Semana Santa. Su uso, no obstante, está condicionado al estado del terreno, ya que solo es viable cuando la superficie se encuentra seca.

Soluciones

La identificación de estas parcelas se produce tras el cierre del aparcamiento de La Oliva, que funcionaba mediante un acuerdo temporal y ha quedado sin uso al iniciarse la promoción inmobiliaria en el solar.

El Ayuntamiento mantiene la estrategia de habilitar plazas provisionales mediante convenios con propietarios, una fórmula que ya permitió ampliar la oferta en zonas como La Palmera o el entorno de la antigua sidra Miravalles.

Sin embargo, el propio informe confirma la dispersión y carácter limitado de las alternativas, lo que refuerza el diagnóstico de fondo: la falta de suelo específico para aparcamiento en el planeamiento vigente.

Más de la mitad de las plazas disponibles en periodos de alta demanda dependen actualmente de terrenos privados en situación provisional, una circunstancia que se repite cada vez que un solar inicia su desarrollo urbanístico.

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