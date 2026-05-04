Los mazcaraos de Rozaes y Llugás participarán en el Festival Internacional de la Máscara Ibérica, que se celebrará por primera vez en Asturias con Villaviciosa entre las sedes

Las asociaciones de Rozaes y El Miravete de Llugás participarán en el Festival Internacional de la Máscara Ibérica, del 12 al 20 de junio, en una edición que se celebrará por primera vez en Asturias y que incorpora al concejo maliayés como una de sus sedes.

Ambos colectivos estarán presentes en el gran desfile previsto para el 20 de junio, uno de los actos centrales del programa. Además, Rozaes acogerá actividades del festival, lo que refuerza el papel de Villaviciosa dentro de un evento que reúne a grupos de España y Portugal vinculados a tradiciones de mascaradas.

La cita llega en un momento de consolidación de los mazcaraos maliayeses, recuperados en la última década tras décadas de declive. En Rozaes, la tradición fue reactivada en 2016 por iniciativa vecinal con la recuperación del “domingo’l gordu”, eje del Antroxu rural de la parroquia. Desde entonces, la mascarada ha mantenido un crecimiento sostenido y una participación intergeneracional.

El ritual conserva elementos tradicionales: anonimato de los participantes, uso de ropa y materiales domésticos o vegetales, cencerros —los lloqueros—, varas de salto y recorridos por las casas con paradas en las que los vecinos ofrecen sidra y dulces. La práctica, documentada durante años a través de testimonios orales, sobrevivió incluso a las prohibiciones de la dictadura mediante estrategias para eludir los controles.

En paralelo a su arraigo local, los mazcaraos han ampliado su proyección exterior. Han participado en encuentros de mascaradas en distintos puntos de Asturias y en otras comunidades, así como en el festival internacional de Lisboa. La inclusión en el programa del Festival Internacional de la Máscara Ibérica en Asturias supone un paso más en esa línea de difusión.

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El evento, de carácter itinerante, incorpora este año sedes asturianas por primera vez, integrando tradiciones locales en un circuito cultural consolidado. En este contexto, la presencia de Rozaes y Llugás sitúa a Villaviciosa como uno de los focos de la mascarada tradicional en el norte peninsular.