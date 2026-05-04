El teatro Riera de Villaviciosa acoge una jornada sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial a la vida cotidiana

El Teatro Riera de Villaviciosa acoge este miércoles la actividad "Sentar la IA a la mesa", una jornada abierta y gratuita impulsada por la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo para acercar el uso práctico de la Inteligencia Artificial a la vida diaria. El encuentro se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas con un formato participativo.

La iniciativa está dirigida a todos los públicos -estudiantes, profesionales o ciudadanía en general- y los asistentes deberán acudir con su propio dispositivo para participar en actividades en tiempo real.

El objetivo es trasladar la Inteligencia Artificial del plano teórico al cotidiano, como herramienta útil en el hogar, el trabajo o la educación, con impacto en la productividad, la creatividad y la relación con el entorno digital.

El programa incluye una introducción sin tecnicismos, demostraciones de aplicaciones, un "maratón de prompts" para aprender a interactuar con sistemas de IA y un debate sobre fiabilidad, desinformación y protección de datos. A lo largo de la tarde se desarrollarán talleres prácticos específicos -hogar, trabajo y creatividad- en distintos espacios del teatro y el Ateneo Obrero.

La jornada incorpora también espacios informales de intercambio con ponentes y concluirá con recomendaciones prácticas para el uso continuado de estas herramientas. La organización plantea como objetivo que cada participante salga con un plan propio de aplicación de la IA en su vida diaria.

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"Sentar la IA a la mesa" se enmarca en el programa Ruta Digital, impulsado por la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo en colaboración con el Principado y financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación. La iniciativa busca extender la digitalización y acercar la innovación a todos los territorios.