Atención a las restricciones de tráfico en la autovía A-64 en Villaviciosa: cerrado por obras uno de los tubos de los túneles de Fabares
Los trabajos, que se alargarán hasta el mes de junio, han empezado por el tubo en sentido hacia Santander y obligan a usar el otro para los dos sentidos de la circulación
La nueva fase de las obras de modernización del túnel de Fabares, en la autovía A-64 a su paso por Villaviciosa, ya se encuentra en marcha. Y lo hacen con limitaciones para la circulación del tráfico, ya que uno de los túneles, el de sentido hacia Santander, se encuentra cerrado por obras. Esta circunstancia provoca que, desde esta semana, y hasta finales de junio, durante cerca de cuatro kilómetros el otro tubo sea de doble sentido, con un carril para cada sentido de la marcha, limitando la velocidad y obligando a extremar la precaución a los conductores.
Los trabajos, desarrollados por el El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hacen que durante algo más de cuatro kilómetros se produzca una limitación de la velocidad, al tener que cambiar de calzada la marcha en sentido Santander, para compartir paso con los vehículos que se dirigen hacia Oviedo, por el túnel situado más hacia el oeste.
Una vez finalicen los trabajos en ese tubo se cambiará hacia el que actualmente está abierto al tráfico. Las previsiones apuntan a que las obras durarán hasta finales de junio. Una circunstancia que, llegado el buen tiempo en ese mes con el inicio del verano, podría causar algún tipo de retención o saturación del tráfico.
En el túnel de Fabares, abierto al tráfico en el año 2003, se ejecutarán tres nuevas galerías de evacuación y se renovarán instalaciones vinculadas a protección contra incendios, suministro eléctrico, comunicaciones, información al usuario y señalización de las vías de evacuación.
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