El PP denuncia la imagen "tercermundista" que presenta Rodiles y el "riesgo real" para los usuarios de la senda del parque de la playa

El PP denuncia "la situación de abandono" de la playa de Rodiles y también de otras infraestructuras turísticas de la región, para las que reclama al gobierno del Principado un "plan urgente de mantenimiento". "No es solo la imagen tercermundista que damos a los visitantes de Rodiles, sino también el riesgo real para los usuarios de la senda del parque playa", destacó el diputado popular y exalcalde de Villaviciosa, José Manuel Felgueres. "No basta con poner carteles de no apoyarse en la barandilla, hay que repararla", añadió.

Hace unos días, el actual regidor, Alejandro Vega, solicitó una intervención inmediata e integral a la Demarcación de Costas del Estado y a la Consejería de Movilidad, bajo la amenaza de cerrar al público la senda si no se tomaban medidas.

“El anuncio o amenaza del alcalde de cerrar esta senda justo antes del verano viene a ser una concesión de su fracaso como gestor municipal”, apuntó Felgueres, que reclamó a Vega "liderar la necesaria coordinación entre administraciones, con el gobierno del Principado y Costas, para conseguir las inversiones para mantener la senda en un buen estado".

También subrayó el diputado popular que el Ayuntamiento de Villlaviciosa es "el encargado del mantenimiento de las obras menores que hay que realizar todos los años y se puede comprobar que no se han hecho".

En la visita del PP a Rodiles también estuvo la diputada regional Sandra Camino, así como las concejalas en el Ayuntamiento de Villaviciosa Loli Riva y Sonia Hevia. Camino recordó que el 3 de julio del pasado año "estábamos aquí denunciando lo mismo, lo que evidencia la inacción y la falta de compromiso del ejecutivo autonómico con el mantenimiento de nuestras sendas, pasarelas y rutas”. También indicó que el caso de Rodiles, "uno de los principales recursos turísticos del concejo y una de las playas más visitadas durante la época estival, no es algo único, ya que en Asturias hay numerosos ejemplos de deterioro, con pasarelas de madera con claros signos de desgaste en sendas costeras, barandillas dañadas en miradores muy transitados o escaleras debilitadas en rutas de montaña".

Respuesta de Vega

Alejandro Vega aseguró tras tener conocimiento de la visita de los populares que "han vuelto a hacer el paripé que hacen todos los años antes de la temporada turística”. El regidor apuntó que ha sido actual gobierno municipal quien ha puesto sobre la mesa este problema, argumentando también que ha enviado escritos a la Demarcación de Costas para tratar de solucionarlo. De igual forma, subrayó que desde el Ayuntamiento "ya se están realizando labores de mantenimiento en Rodiles".