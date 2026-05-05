Villaviciosa estrenará en junio un espectacular mirador en el monte Cubera dentro de una senda de 25 kilómetros que unirá la capital maliayesa con Rodiles

Villaviciosa estrenará en junio un nuevo mirador, situado en el monte Cubera, con unas vistas privilegiadas sobre la ría, la playa de Rodiles en su desembocadura y el casco urbano de la capital del concejo maliayés. Las obras se enmarcan en un proyecto, financiado con fondos europeos por importe de un millón de euros, que engloba el arreglo y adecuación de 18 kilómetros de caminos y vías para completar una senda de 25 kilómetros. También estará completada el próximo mes y unirá Villaviciosa con Rodiles, atravesando cuatro montes del concejo: el citado Cubera, Montefario, Cualmayor y La Rasa de Selorio.

El proyecto de mejora ambiental, actualización de infraestructuras y visibilización de los montes productores de Villaviciosa, permite que todos esos espacios naturales cuenten con una mejora de las pistas y accesos, ya que "estaban en mal estado y para nada adaptadas", explicó este martes, durante una visita a los trabajos, Javier Calleja, ingeniero forestal del Ayuntamiento y director de la obra y el proyecto. "Se arreglan y mejoran dieciocho kilómetros de pistas, distribuidas en trece caminos, con un aumento de los anchos de las mismas", explicó.

EN IMÁGENES: El nuevo mirador en el Monte Cubera con vistas a la Ría de Villaviciosa /

En el monte Cubera se está adecuando una plataforma elevada de hierro, a modo de mirador, para contemplar la panorámica de Villaviciosa desde la costa a la capital. Para llegar a este punto de observación se hará una senda peatonal de 2,5 kilómetros desde la capital, un aparcamiento cerca de la cima. El camino será fosforescente. "Hay un árido que se le echa a la senda, que carga por el día y que por la noche genera una iluminación que facilita el acceso", incidió Calleja.

Limpieza

En la cima del monte Cubera, con unas 29 hectáreas de carácter público, se han talado algunos árboles para favorecer una vista más limpia de toda la ría. También se ha limpiado la maleza, para hacer "más confortable" la zona y evitar incendios “con un sistema silvopastoral”, anunció Calleja, que añadió que consiste en “intercalar arbolado dentro de la zona de pasto con la idea final de que ese paso lo utilicen ganaderos del municipio para así facilitar el mantenimiento del monte".

Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, incidió en la importancia de haber recuperado un monte público abandonado durante muchos años. Y también se refirió a ese futuro que compatibilizará el uso ganadero y forestal con la parte de ocio y deporte. "En este proyecto se separan los accesos. Unos para la explotación ganadera y forestal, tanto de particulares como del propio Ayuntamiento. Y luego está lo lúdico y deportivo, porque se va a poder disfrutar de nuevo de Cubera, que es un monte simbólico para Villaviciosa", recalcó.

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Vega también recordó que para junio estará lista la senda de 25 kilómetros hasta Rodiles. Eso sí, para entonces quedarán pendientes los trabajos de señalización y los de divulgación.