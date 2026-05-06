Así se puede aprovechar la Inteligencia Artificial en nuestro día a día: una jornada de la Cámara de Comercio de Oviedo en Villaviciosa desvela todas las claves

El teatro Riera de Villaviciosa acoge este martes una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo para mostrar cómo la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta útil en la vida cotidiana y en el trabajo.

La sesión, titulada "Sentar la IA a la mesa", reunió a asistentes interesados en conocer aplicaciones prácticas de esta tecnología a través de ejemplos y demostraciones orientadas a facilitar tareas, mejorar la productividad y potenciar la creatividad.

El acto fue inaugurado por el tesorero de la Cámara de Comercio, José Ángel García, y la concejala de Desarrollo Local, Rocío Vega, quienes destacaron la importancia de acercar la innovación tecnológica tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial local.

Resolver dudas

Durante el encuentro se abordaron distintos usos de la inteligencia artificial en ámbitos cotidianos y profesionales, con explicaciones dirigidas a resolver dudas y familiarizar a los participantes con herramientas digitales cada vez más presentes en el entorno diario.

La iniciativa continuará este jueves en Luarca, con una nueva sesión prevista en el IES Carmen y Severo Ochoa.

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La actividad forma parte de Ruta Digital, el programa impulsado por la Cámara de Comercio mediante un convenio con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias. El proyecto está financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.