Así se puede aprovechar la Inteligencia Artificial en nuestro día a día: una jornada de la Cámara de Comercio de Oviedo en Villaviciosa desvela todas las claves
El encuentro aborda distintos usos de la IA en ámbitos cotidianos y profesionales,
El teatro Riera de Villaviciosa acoge este martes una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo para mostrar cómo la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta útil en la vida cotidiana y en el trabajo.
La sesión, titulada "Sentar la IA a la mesa", reunió a asistentes interesados en conocer aplicaciones prácticas de esta tecnología a través de ejemplos y demostraciones orientadas a facilitar tareas, mejorar la productividad y potenciar la creatividad.
El acto fue inaugurado por el tesorero de la Cámara de Comercio, José Ángel García, y la concejala de Desarrollo Local, Rocío Vega, quienes destacaron la importancia de acercar la innovación tecnológica tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial local.
Resolver dudas
Durante el encuentro se abordaron distintos usos de la inteligencia artificial en ámbitos cotidianos y profesionales, con explicaciones dirigidas a resolver dudas y familiarizar a los participantes con herramientas digitales cada vez más presentes en el entorno diario.
La iniciativa continuará este jueves en Luarca, con una nueva sesión prevista en el IES Carmen y Severo Ochoa.
La actividad forma parte de Ruta Digital, el programa impulsado por la Cámara de Comercio mediante un convenio con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias. El proyecto está financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Villaviciosa busca alternativas de aparcamiento tras el cierre del parking provisional de La Oliva por el inicio de las obras
- Villaviciosa estrenará en junio un espectacular mirador en el monte Cubera dentro de una senda de 25 kilómetros que unirá la capital maliayesa con Rodiles
- La pasión por la faba asturiana de los cosecheros Iván Valdés y Natalia Fonseca, ganadores del certamen de Villaviciosa: 'Esto da para vivir, nosotros no lo cambiamos por otra cosa
- Villaviciosa alerta del grave deterioro de pasarelas y puentes en el parque playa de Rodiles y los cerrará al público si no se reparan
- Los usuarios del parque playa de Rodiles reclaman una reparación integral para evitar su cierre: 'Tienen que arreglarla, ha empeorado desde el año pasado
- Incidencias por obras en la autovía A-64 a su paso por Villaviciosa: Transportes cortará un tubo del túnel de Fabares desde el 4 de mayo y prevé afecciones al tráfico hasta finales de junio
- El librero Rafa Gutiérrez será el pregonero del Festival de la Llámpara de Quintes y Quintueles, que rendirá homenaje a Julián Caicoya
- Miguel Ángel Naredo: 'La cultura sidrera es clave para internacionalizar el turismo en la comarca