El Ateneo de Villaviciosa presenta este viernes "Interpretando el Cantar de los Cantares" con música en directo
La lectura de uno de los textos fundamentales de la tradición hebrea incluye catorce canciones construidas sobre fragmentos del poema
El Ateneo Obrero de Villaviciosa celebrará este viernes, a las 19.00 horas, la actividad "Interpretando El Cantar de los Cantares", una propuesta cultural y formativa que combina música en directo, narración y contextualización histórico‑literaria para acercar al público uno de los poemas de amor más antiguos de la tradición hebrea. La entrada será gratuita hasta completar aforo y la sesión, de unos 90 minutos de duración, está recomendada para mayores de 15 años.
La iniciativa estará dirigida por Fernando Lezcano Barbero y Ángel Arnaiz Maté, que ofrecerán una lectura guiada del texto a través de un formato dinámico y accesible. La actividad alternará explicación y escena musical, con catorce canciones construidas sobre fragmentos del poema y ritmos sencillos que buscan resaltar la musicalidad de los versos y facilitar su comprensión sin perder el tono divulgativo.
Desde el Ateneo subrayan que "no se trata de una charla al uso, sino de una experiencia que une literatura, música, historia y análisis de texto para hacer hablar a un clásico con claves contemporáneas". El enfoque está pensado para público general, pero también para docentes o personas interesadas en recursos educativos aplicables al aula cómo sostener la atención, cómo trabajar la interpretación y cómo fomentar la educación estética desde una mirada interdisciplinar.
Con un estilo cercano y participativo, y con humor respetuoso, la propuesta aspira a ofrecer un plan distinto para la tarde del viernes, en el que cultura y aprendizaje se entrelazan de forma natural en uno de los espacios de referencia de la vida cultural maliaya.
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