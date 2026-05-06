El Ateneo de Villaviciosa presenta este viernes "Interpretando el Cantar de los Cantares" con música en directo

El Ateneo Obrero de Villaviciosa celebrará este viernes, a las 19.00 horas, la actividad "Interpretando El Cantar de los Cantares", una propuesta cultural y formativa que combina música en directo, narración y contextualización histórico‑literaria para acercar al público uno de los poemas de amor más antiguos de la tradición hebrea. La entrada será gratuita hasta completar aforo y la sesión, de unos 90 minutos de duración, está recomendada para mayores de 15 años.

La iniciativa estará dirigida por Fernando Lezcano Barbero y Ángel Arnaiz Maté, que ofrecerán una lectura guiada del texto a través de un formato dinámico y accesible. La actividad alternará explicación y escena musical, con catorce canciones construidas sobre fragmentos del poema y ritmos sencillos que buscan resaltar la musicalidad de los versos y facilitar su comprensión sin perder el tono divulgativo.

Desde el Ateneo subrayan que "no se trata de una charla al uso, sino de una experiencia que une literatura, música, historia y análisis de texto para hacer hablar a un clásico con claves contemporáneas". El enfoque está pensado para público general, pero también para docentes o personas interesadas en recursos educativos aplicables al aula cómo sostener la atención, cómo trabajar la interpretación y cómo fomentar la educación estética desde una mirada interdisciplinar.

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Con un estilo cercano y participativo, y con humor respetuoso, la propuesta aspira a ofrecer un plan distinto para la tarde del viernes, en el que cultura y aprendizaje se entrelazan de forma natural en uno de los espacios de referencia de la vida cultural maliaya.