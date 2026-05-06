El Colegio San Rafael de Villaviciosa busca recuerdos para una exposición por el bicentenario de la congregación Vedruna

El Colegio San Rafael de Villaviciosa ha iniciado una campaña para recopilar fotografías, uniformes, libros y otros objetos vinculados a la historia del centro con motivo del bicentenario de la Congregación Vedruna. La iniciativa culminará en una exposición especial abierta a la participación de antiguos alumnos, familias y profesorado.

Bajo el lema "Tu historia es nuestra historia", el colegio hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para reunir materiales que formen parte de la memoria colectiva del centro. La propuesta incluye desde imágenes antiguas y cuadernos hasta manualidades, manuales escolares o cualquier objeto "con un significado especial".

Desde el colegio explican que el objetivo es construir un recorrido común "lleno de momentos, emociones y vivencias compartidas a lo largo de los años", poniendo en valor las experiencias personales de varias generaciones vinculadas al colegio.

La exposición se enmarca en los actos del bicentenario de la Congregación Vedruna y nace, según destacan desde el centro, "con mucho cariño" y con la intención de reforzar el vínculo entre antiguos y actuales miembros de la comunidad educativa.

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El material podrá entregarse hasta el 15 de este mes de mayo en la portería del colegio, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El centro garantiza que todos los recuerdos cedidos serán custodiados "con el máximo mimo" y devueltos una vez finalice la muestra.