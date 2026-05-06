El Colegio San Rafael de Villaviciosa busca recuerdos para una exposición por el bicentenario de la congregación Vedruna
El centro educativo recopila fotografías, uniformes y objetos históricos hasta el día 15 de este mes
El Colegio San Rafael de Villaviciosa ha iniciado una campaña para recopilar fotografías, uniformes, libros y otros objetos vinculados a la historia del centro con motivo del bicentenario de la Congregación Vedruna. La iniciativa culminará en una exposición especial abierta a la participación de antiguos alumnos, familias y profesorado.
Bajo el lema "Tu historia es nuestra historia", el colegio hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para reunir materiales que formen parte de la memoria colectiva del centro. La propuesta incluye desde imágenes antiguas y cuadernos hasta manualidades, manuales escolares o cualquier objeto "con un significado especial".
Desde el colegio explican que el objetivo es construir un recorrido común "lleno de momentos, emociones y vivencias compartidas a lo largo de los años", poniendo en valor las experiencias personales de varias generaciones vinculadas al colegio.
La exposición se enmarca en los actos del bicentenario de la Congregación Vedruna y nace, según destacan desde el centro, "con mucho cariño" y con la intención de reforzar el vínculo entre antiguos y actuales miembros de la comunidad educativa.
El material podrá entregarse hasta el 15 de este mes de mayo en la portería del colegio, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El centro garantiza que todos los recuerdos cedidos serán custodiados "con el máximo mimo" y devueltos una vez finalice la muestra.
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