Explosión festiva en Villaviciosa: Argüeru, Quintes, Quintueles, Arbazal y Oles llenarán de gastronomía, romerías y verbenas lo que queda de mes

Villaviciosa afronta en lo que queda de mayo un intenso calendario festivo repartido por distintas parroquias del concejo. Comidas populares, jornadas gastronómicas, actos religiosos y grandes verbenas marcarán las próximas semanas en Argüeru, Quintes, Quintueles, Arbazal y Oles, en el arranque de la temporada estival maliayesa.

La primera gran cita llegará el día 15 con la celebración de San Isidro Labrador en Argüeru. La parroquia organiza una comida de hermandad a partir de las 14.00 horas en el restaurante La Xana. El menú estará compuesto por mejillones en salsa Xana, sopa de marisco, pitu de caleya con ensalada y crema de queso, además de pan, bebida y café. El precio fijado por la organización es de 28 euros. La jornada incluirá además un homenaje a tres vecinos de la parroquia, Conchita, Ramón y Rubén, “por su dedicación a la ganadería y la agricultura a lo largo de su vida en Argüeru”.

LLámpara

Ese mismo día arrancará también una nueva edición del Festival de la Llámpara de Quintes y Quintueles, organizado por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín y centrado en uno de los productos más representativos del litoral maliayés. A las 20.00 horas tendrá lugar la representación de “Sainetes asturianos” a cargo de Teatro Carbayín, coincidiendo con el inicio de las jornadas gastronómicas.

Uno de los actos centrales llegará el sábado 16 con el pregón previsto para las 20.00 horas, que pronunciará Rafa Gutiérrez, librero de La Buena Letra de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. El acto estará presentado por Paco Bercial y contará además con la actuación del Grupu Folclóricu Les Xanes. Durante ese acto se entregará la “Llámpara de Oro” a Julián Caicoya, creador de un blog sobre Quintes. Después se celebrará una espicha para socios en Llagar Castañón.

La programación incluirá además el XXXVII Concurso Infantil de Pintura y Dibujo, una masterclass de cocina a cargo de Manuel Díaz Pardo, pulpeiro oficial del Restaurante Tierras Gallegas, la proyección de “Casablanca” y la entrega del XVII Concurso de Cuentos Infantiles “Félix Pardo”, acompañada al violín por Juan Martínez Blanco.

Las jornadas permitirán degustar llámpares en seis establecimientos de Quintes y Quintueles: Desi-Pochi, The Green-Hotel Artiem, Parrilla Isidro, Lola Melón, Restaurante Castañón y Casa Kilo.

Cincuesma

La siguiente gran cita llegará el 24 en la aldea de Arbazal, en la parroquia de Pueyes, con la celebración de la tradicional Cincuesma, una de las fiestas religiosas de mayor arraigo del concejo y vinculada al calendario litúrgico al celebrarse cincuenta días después del Domingo de Resurrección.

Como marca la tradición, nueve días antes la Virgen de las Angustias será trasladada desde la iglesia de Arbazal hasta la iglesia parroquial de Pueyes. Durante ese periodo se celebrará diariamente la novena, el rosario y el canto de los “Dolores a la Virgen de las Angustias”.

El día principal comenzará a las 11.00 horas con el rosario en Pueyes y, media hora después, arrancará la procesión de subida de la imagen hasta Arbazal acompañada por gaita y tambor. La misa solemne se celebrará a las 13.00 horas y será cantada por el Coro Valdediós. Después tendrá lugar la sesión vermú y la tradicional subasta del ramu.

La programación continuará a las 15.00 horas con una parrillada popular organizada por los vecinos de Arbazal. El menú incluirá costillas, chorizo criollo, pollo y arroz con leche de Los Caserinos, además de pan y cubiertos, con un precio de 25 euros por persona. Las reservas deberán formalizarse antes del día 18 a través de los teléfonos 630 60 66 61 y 606 23 92 44.

Les Flores

El calendario festivo continuará entre el 29 de mayo y el 1 de junio con las Fiestas de les Flores de Oles, dedicadas a la Virgen de la Salud. La programación arrancará el viernes 29 a las 21.30 horas con una parrillada popular, convertida en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas. La primera gran verbena llegará el sábado a partir de las 23.30 horas y contará con las actuaciones de la orquesta Charleston Big Band y Discoastur.

Mientras tanto, la Sociedad de Festejos del Portal continúa preparando las celebraciones patronales de septiembre en la capital maliayesa y ya ha comenzado a avanzar parte de la programación musical.

Entre las actuaciones anunciadas figuran Panorama City, Grupo Assia, Grupo Cañón, La Última Legión, Grupo Tekila y Waykas, además de una nueva edición de The Goat Festival, impulsado por Dani Parrondo.

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La organización ya ha puesto a la venta el pañuelo oficial de esta edición, dedicado a La Manzanera, la escultura de Mariano Benlliure convertida en uno de los principales símbolos de Villaviciosa como capital manzanera. Como novedad, este año también se ha incorporado un delantal oficial del Portal como artículo de colaboración económica con las fiestas.