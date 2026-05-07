Las playas maliayesas de Misiegu y Rodiles vuelven a estar conectadas con una pasarela peatonal

Misiegu vuelve a estar comunicada con Rodiles. La nueva pasarela entre ambas playas del concejo de Villaviciosa ya está abierta al tránsito de personas y permite desplazarse entre ambos arenales sin tener que efectuar un rodeo por un camino interior.

La intervención, realizada por el Principado con una inversión de 175.000 euros, consistió en cambiar por completo la pasarela en altura y en la sustitución de la madera por un árido compactado, más duradero.

Se trata de una actuación muy demandada por el gobierno local y por los usuarios de las playas de Misiego y Rodiles desde hace años, dado el deterioro del paso peatonal. Y es que el Principado construyó la senda con la madera en contacto con el suelo y la pasarela expuesta a los efectos de las mareas. El Ayuntamiento reclamó con insistencia una actuación que, finalmente, fue incluida en el plan de actuación en la ría, presentado por el Principado a los fondos Next Generation de la Unión Europea y aprobado en 2021.

El inicio de las obras se retrasó por los problemas que se presentaron para salvar el porreo de Villaverde-Sebrayu. Después, el Principado había comunicado el 23 de junio de 2025 la decisión de acometer las obras, si bien el Ayuntamiento planteó la necesidad de no hacerlas en plena temporada turística.

Inicialmente, se consideró que lo ideal habría sido ejecutar las obras fuera del verano, pero para agilizar la actuación se aceptó el inicio con la condición de que los trabajos fueran compatibles con el paso de los usuarios. Sin embargo, la polémica se inició cuando la empresa Tragsa decidió, tras comenzar, que no era posible compatibilizar la obra con un uso peatonal y cerró por completo el paso. Esto supuso la queja de los usuarios y del gobierno local de Villaviciosa. Finalmente, el Principado atendió la reclamación municipal y optó por la suspensión hasta que transcurriera la temporada alta turística. De esa forma, la actuación se retomó el pasado otoño y ya está culminada.

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