Villaviciosa autoriza la ocupación de las 36 viviendas de La Barquerina paralizadas por la denuncia de Costas tras modificarse el deslinde de la ría

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha concedido la licencia de primera ocupación al edificio de La Barquerina cuya entrega había quedado bloqueada por una denuncia de la Demarcación de Costas. La resolución llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica modificara el deslinde y de que, a continuación, el Principado levantara la suspensión cautelar que pesaba sobre el inmueble.

El alcalde maliayés, Alejandro Vega Riego, dictó este jueves las resoluciones sobre el edificio, situado en la calle Joaquín García Caveda de La Barquerina. El inmueble cuenta con 36 viviendas, trasteros y 40 plazas de garaje. La licencia permite formalizar escrituras, completar la inscripción en el Registro de la Propiedad y proceder a la ocupación efectiva de las viviendas.

La concesión de la licencia se produce tras la visita de comprobación realizada por el arquitecto municipal y una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos exigidos a la promotora. Los informes municipales concluyen que las obras se ejecutaron conforme a los proyectos redactados por los arquitectos Salvador Barro Pérez y Juan Pedrayes Obaya, y que se ajustaron al contenido de las licencias concedidas en agosto de 2022.

Servidumbre

El desbloqueo administrativo llega después de que la Consejería de Ordenación del Territorio acordara el pasado 23 de abril levantar la suspensión cautelar sobre el edificio, coincidiendo con la publicación en el BOE de la orden ministerial que modifica la servidumbre de protección en el ámbito del Plan Especial de La Barquerina. La actuación ministerial corrige el deslinde aprobado en el año 2000 en este ámbito. En aquel momento se aplicó una servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 previstos por la Ley de Costas para casos como el de La Barquerina. Pese a ello, durante años se tramitaron el desarrollo urbanístico y distintas licencias sin objeciones técnicas ni jurídicas.

El conflicto estalló en noviembre de 2025, cuando la Demarcación de Costas denunció parcialmente la ocupación de terrenos afectados por la servidumbre de protección. La actuación obligó al Principado a incoar expedientes de paralización y sancionador cuando las obras ya estaban concluidas. Otro edificio promovido anteriormente en el mismo ámbito, por Construcciones Rivero Cueto, había recibido licencia en 2008 y permanece ocupado desde 2010.

Agradecimientos

Alejandro Vega asegura que se trata de "un día feliz” para los propietarios y para la empresa promotora. "También para el sentido común y el Estado de Derecho”, añadió, para desear que "el tiempo de espera, preocupación y daño se pueda compensar y revertir". El Alcalde agradeció expresamente la implicación del secretario de Estado Hugo Morán, del equipo del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado, así como del arquitecto municipal David Meana Sánchez y del asesor jurídico Alejandro Huergo.

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El proceso administrativo se aceleró tras la reunión celebrada el 9 de febrero en Madrid entre representantes del Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento. Dos días después, el Consistorio y el Gobierno asturiano formalizaron conjuntamente la solicitud de modificación del deslinde.