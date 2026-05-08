La Comarca de la Sidra distribuye 2.800 piezas de pan para celebrar el Día de les Lletres Asturianes

La Comarca de la Sidra conmemoró este viernes el Día de les Lletres Asturianes con el reparto de 2.800 lletres de pan en los seis concejos de la Mancomunidad. La iniciativa incluyó además una tarjeta con vocabulario básico en asturiano y un poema de Xuan Bello, fallecido en 2025, en un homenaje a una de las voces más reconocidas de la literatura asturiana contemporánea.

La actividad se desarrolló a lo largo de toda la mañana en centros educativos, institutos y espacios culturales de la comarca, coincidiendo con la jornada central de celebración de la cultura y la lengua asturianas. El objetivo de la campaña es acercar el uso y la presencia social del asturiano a la ciudadanía a través de una acción simbólica vinculada a un elemento tradicional y cotidiano como el pan.

Cada una de las piezas repartidas iba acompañada de una tarjeta conmemorativa elaborada para esta edición. Además del poema de Xuan Bello, el material incluía un pequeño vocabulario básico en asturiano con términos y expresiones habituales, dentro de la línea de divulgación lingüística que mantiene el Servicio de Normalización Lingüística de la Comarca de la Sidra.

La propuesta nació en 2004 impulsada por la asociación maliayesa La Compaña del Ronchel en Villaviciosa. Inicialmente, la actividad se desarrollaba únicamente en el concejo maliayés, aunque años después el Servicio de Normalización Lingüística amplió el reparto al resto de municipios que integran la Mancomunidad, consolidando una acción conjunta que ha ido ganando presencia con el paso de los años.

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La celebración del Día de les Lletres Asturianes coincidió además este viernes con numerosos actos culturales y educativos organizados en distintos puntos del Principado en defensa y promoción de la lengua asturiana.