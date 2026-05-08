El Plan Leader de la Comarca de la Sidra 2023-2027 prevé movilizar 6,8 millones en ayudas a iniciativas económicas y sociales en el territorio

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra (ADRI) celebrará el lunes 18 de mayo, a las 18.00 horas, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa una jornada informativa centrada en las ayudas Leader. El encuentro servirá para explicar las líneas de subvención financiadas con fondos europeos y orientadas a respaldar iniciativas económicas y sociales en el medio rural.

La estrategia diseñada en este marco de ayudas prevé movilizar en el plan 2023-2027 un total de 6.829.941 euros en la Comarca de la Sidra. Del montante global, 4,75 millones de euros se destinan a ayudas directas a terceros. La mayor parte de esa cuantía, 3,09 millones, va dirigida a proyectos empresariales, mientras que otros 1,66 millones se reservan para actuaciones impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. Además, el programa contempla 339.997 euros para iniciativas de cooperación y cerca de 1,7 millones para gastos de funcionamiento y dinamización de la estrategia Leader.

La sesión informativa está dirigida a personas interesadas en poner en marcha proyectos o actividades susceptibles de acogerse a financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Desde ADRI Comarca de la Sidra se ofrecerá información detallada sobre las ayudas disponibles, los requisitos de acceso, los criterios de valoración y el proceso de tramitación.

Prioridades

El documento estratégico elaborado para la comarca identifica como prioridades el impulso al emprendimiento rural, la diversificación económica y el apoyo a sectores considerados estratégicos para el territorio. Entre ellos figuran la agroalimentación, la industria sidrera, el turismo rural y las actividades vinculadas a la sostenibilidad y la digitalización.

La estrategia plantea actuaciones relacionadas con la transformación agroalimentaria, el desarrollo de nuevos productos, la implantación de plataformas de comercio electrónico, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de subproductos dentro de modelos de economía circular. También se priorizan proyectos ligados a la innovación, la sensórica avanzada, la seguridad alimentaria y la transformación digital de empresas rurales.

Ejes

Otro de los ejes del programa es el turismo. El documento destaca el potencial del denominado sidraturismo, junto con el ecoturismo, el turismo deportivo, el turismo activo y el turismo de salud. La estrategia propone reforzar las sinergias entre la actividad turística y el sector agroalimentario, aprovechando el peso de la cultura sidrera, las pumaradas, los llagares y recursos como el Museo de la Sidra o el Museo del Jurásico de Asturias.

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La hoja de ruta también pone el foco en los problemas estructurales del territorio, como el envejecimiento demográfico, la pérdida de población rural, la escasez de vivienda, las dificultades de acceso a suelo agrario o la falta de relevo generacional en actividades del sector primario. Entre las oportunidades detectadas aparecen la atracción de nuevos pobladores, el teletrabajo, los servicios de economía plateada y el crecimiento de actividades vinculadas a los empleos verdes y la economía circular.