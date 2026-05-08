Villaviciosa festeja el Día de Europa con la proyección de “Sorda”, Premio LUX del Parlamento Europeo
El pase será este sábado a las siete de la tarde
El Teatro Riera de Villaviciosa acogerá este sábado 9 de mayo, Día de Europa, la proyección de "Sorda", largometraje distinguido recientemente con el Premio del Público Lux del Parlamento Europeo. La sesión comenzará a las 19.00 horas y contará con subtítulos adaptados para personas con discapacidad auditiva.
La iniciativa forma parte de la programación impulsada por el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Europa, en coordinación con el puesto local Eurodesk del área municipal de Juventud y la Asociación Cultural Raitana, vinculada al apoyo a personas con discapacidad.
El filme, dirigido por Eva Libertad, se ha convertido en la primera producción española en obtener el Premio Lux del Público, galardón promovido por el Parlamento Europeo para respaldar el cine europeo y fomentar el debate social y la diversidad cultural a través del audiovisual.
Valores
Desde el consistorio destacan que la película supone “todo un alegato humano sobre temas de actualidad social, en concreto la integración de personas con discapacidad auditiva”, al tiempo que animan al público a descubrir una obra que refleja “debates y valores desde la diversidad del cine europeo”.
La cinta amplía el universo del cortometraje homónimo con el que debutó la realizadora y plantea un retrato íntimo de una mujer sorda enfrentada a las barreras sociales y familiares derivadas de la maternidad. La película ha sido reconocida en distintos certámenes europeos y nacionales, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Málaga —donde obtuvo la Biznaga de Oro— y los Premios Goya 2026.
Ángela, interpretada por Miriam Garlo, afronta su embarazo junto a Héctor, personaje encarnado por Álvaro Cervantes. La futura maternidad hace aflorar sus dudas sobre la comunicación con su hija y desencadena una crisis de pareja que obliga a la protagonista a enfrentarse a una crianza en un entorno poco adaptado a su realidad.
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