El mercado inmobiliario más singular de Villaviciosa: palacios y casonas en venta (y con rebajas)

Palacios y casonas conforman el mercado inmobiliario más singular de Villaviciosa. El concejo mantiene actualmente en comercialización varios inmuebles históricos, situados tanto en parroquias del entorno rural como en pleno casco urbano de la capital maliayesa.

La operación de mayor volumen económico corresponde al palacio de Sorribas, en la parroquia de Bedriñana. El conjunto del siglo XVIII, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y cuyo origen se remonta al siglo XIV, está a la venta por 1,4 millones de euros, con una notable rebaja respecto a lo que se pedía por él hace un par de años.

La propiedad incluye una casa palacio de cerca de mil metros cuadrados, a los que se suman cuadras, capilla, porches, almacenes y otras edificaciones anexas. El inmueble conserva algunos de los elementos más característicos de la arquitectura señorial asturiana tradicional, entre ellos un gran corredor orientado al sur con vistas abiertas sobre Villaviciosa, grandes tablones de castaño, puertas macizas, una chimenea tradicional y una escalera interior coronada por un lucernario de vidrieras.

El palacio de Sorribes, en Villaviciosa. / LNE

Todo ello se completa con unos 5.500 metros cuadrados de jardines, huertas, pumaradas y zonas verdes que podrían venderse aparte si existe interés.

Hotel boutique

La comercialización del inmueble destaca especialmente el potencial de las antiguas cuadras para su transformación en apartamentos independientes, suites o un establecimiento hotelero boutique orientado al turismo de alto nivel y a la celebración de bodas y eventos exclusivos.

Otra de las grandes propiedades históricas actualmente a la venta en el concejo maliayés es el palacio de Balbín, situado en la parroquia de Selorio-Tornón y valorado en 795.000 euros.

El conjunto, de origen señorial y fechado en el siglo XVII, está compuesto por varias partes bien diferenciadas: el edificio principal, un garaje, un pajar y otras construcciones auxiliares distribuidas sobre una finca de 4.470 metros cuadrados y cerrada mediante grandes muros de piedra.

La edificación principal suma unos 700 metros cuadrados y se divide en tres áreas diferenciadas: dos viviendas y una antigua bodega. La vivienda histórica conserva la estructura tradicional de las casonas asturianas, con amplia entrada distribuidora. Desde el salón se accede directamente a la finca mediante una escalera exterior de piedra.

El inmueble se encuentra a unos cinco minutos de la playa de Rodiles y a diez del casco urbano maliayés, uno de los factores que refuerzan el interés turístico y residencial de este tipo de propiedades.

Posada y Peón

El patrimonio inmobiliario singular de Villaviciosa también tiene representación en pleno centro urbano. En la calle del Sol, frente al teatro Riera y la estatua de La Manzanera, se encuentra el palacio de los Posada, uno de los edificios históricos más reconocibles de la localidad. El inmueble está pendiente de una rehabilitación integral para desarrollar un proyecto residencial de lujo impulsado por la iniciativa privada. La actuación prevé la creación de dos apartamentos dúplex y otras seis viviendas de dos dormitorios.

La torre y capilla de los palacio de los Peón. / LNE

Por lo que se refiere a la edificación en sí, a ambos lados del hueco principal todavía son visibles los espacios vacíos dejados por antiguos escudos heráldicos desaparecidos. El conjunto se remata con un amplio alero de madera, uno de los elementos más característicos de la arquitectura tradicional urbana maliayesa.

El Ayuntamiento llegó a negociar la adquisición del palacio de los Peón de la Villa para instalar allí el futuro Museo de la Manzana. Sin embargo, la operación no llegó a cristalizar.

La posibilidad de adquirir el inmueble salió a la luz en junio de 2024, cuando el gobierno local confirmó contactos con la propiedad para intentar incorporar al patrimonio municipal uno de los edificios históricos más singulares del casco urbano maliayés. La propuesta incluía no solo el palacio, sino también la bodega y la capilla anexa, con la idea de desarrollar allí un equipamiento cultural centrado en la manzana y la sidra, incluyendo una nueva sede para el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias.

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El palacio de los Peón es uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura nobiliaria conservados en el centro histórico de la capital de Villaviciosa. El conjunto, levantado entre los siglos XVII y XVIII, destaca por su volumen, su configuración tradicional y elementos heráldicos.