Poreñu y Valdesoto sellan su hermanamiento como "pueblos ejemplares": "Nos une el compromiso con la tradición y la vida asociativa"

Las localidades de Poreñu (Villaviciosa) y de Valdesoto (Siero), distinguidos como "Pueblo ejemplar" de Asturias en 2017 y 2025, respectivamente, sellaron este sábado su hermanamiento en territorio maliayés durante las XII Jornadas Culturales organizadas por la Asociación de Vecinos La Capilla. El encuentro, cargado de emoción, sirvió para compartir vivencias y recuerdos ligados a la concesión de los galardones y a la visita de los reyes de España que cada uno de estos lugares recibió en su momento con motivo del reconocimiento que otorga la Fundación Princesa de Asturias.

Cerca de doscientas personas participaron en el acto celebrado en las antiguas escuelas de Poreñu, que incluyó un recorrido por la muestra etnográfica y por las exposiciones fotográficas dedicadas a la presencia de los monarcas durante su estancia en la localidad maliayesa.

Uno de los momentos más simbólicos fue la incorporación del nombre de Valdesoto a la escultura “Poreñu Km 0 de Pueblos ejemplares”, concebida como punto de partida hacia las distintas localidades reconocidas con este premio. Allí, representantes de ambos pueblos intercambiaron recuerdos y mensajes de afecto.

En nombre de la Asociación Vecinal de Poreñu, Loly Riva e Isabel Lanzón destacaron sobre Valdesoto “la fuerza de una implicación colectiva que une casa a casa y pasa de generación en generación”. Asimismo, subrayaron que “la capacidad de transmitir la cultura y las tradiciones a los más jóvenes es uno de los grandes méritos de Valdesoto”. Ambas elogiaron además el papel de colectivos como el de Los Sidros y Les Comedies, referentes nacionales de las mazcaraes, así como la proyección de Les Carroces de Valdesoto, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por otro lado los representantes y vecinos de Valdesoto expresaron su gratitud y reconocimiento a los vecinos de Poreñu destacando la cercanía del encuentro y el valor simbólico de unir a dos pueblos distinguidos por su compromiso con la tradición y la vida asociativa. "Desde Valdesoto, como pueblo acogedor, agradecemos la hospitalidad, el gesto y este homenaje que nos dedican las gentes y el pueblo de Poreñu”, señalaron.

Al acto, en el que estuvo la concejala de Villaviciosa Rocío Campos, acudieron desde Valdesoto el concejal de Siero Pergentino Martínez, el impulsor de la candidatura del "Pueblo ejemplar", Manuel Hevia, y Alberto Berdayes, de la Asociación de Festejos San Félix. También Cristina Palacio, del Grupo de Teatro San Félix, Cristina García, de Sidros y Comedies, y Pablo Cueto, de la Asociación Festiva Santa Apolonia de Leceñes. La representación sierense la completaron Isabel López, de la Peña Nun Me Tientes, Álex Somonte, de la Peña Les Escueles de Leceñes, y Mario Miguel, de la Peña El Chole.

El día fue de fiesta en Poreñu y comenzó con la representación costumbrista “Cróniques de Valdesoto”, a cargo del Grupo de Teatro San Félix. Durante la tarde también se celebró la entrega de premios del II Concurso de Pintura Infantil, cuyo jurado estuvo formado por el grupo de acuarelistas Nieblastur. En la modalidad de 3 a 5 años resultó ganadora Ciara Córdova Puertas, en la de 6 a 8 años, Clara Pazzi Iñigo; y en la categoría de 9 a 12 años, Carmen El Dursi Nicolás.

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El encuentro concluyó con un brindis de sidra y una espicha. Las XII Jornadas Culturales, organizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, finalizarán el 16 de mayo con las X Jornadas Gastronómicas del Pulpo, con la presencia de los pulpeiros de Fabimar, de Foz.