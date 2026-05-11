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Mari Paz Campa, voluntaria de mayores más proactiva: "Estoy muy orgullosa de aportar mi tiempo a los demás, de los que aprendo continuamente"

La maliayesa recibió el reconocimiento de la Asociación Lares Asturias, que también distinguió a Conchina Montes

Mari Paz Campa, durante el acto de reconocimiento.

Mari Paz Campa, durante el acto de reconocimiento. / V. A.

Vicente Alonso

Villaviciosa

El tendayu del Museo del Pueblo de Asturias acogió el tercer encuentro de la Asociación Lares Asturias, una jornada marcada por el reconocimiento y la convivencia en la que participaron representantes y usuarios de diez residencias de mayores del Principado, entre ellas la Residencia Miyar-Somonte de Amandi, en Villaviciosa.

La cita reunió a cerca de 150 personas mayores, que participaron en distintas actividades organizadas para la ocasión. El acto contó además con la presencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, quien destacó “la dedicación de los profesionales y el papel imprescindible del voluntariado en los centros asturianos”. La consejera subrayó también “el compromiso humano y la entrega diaria que sostienen estos proyectos”.

Uno de los momentos más especiales de la jornada llegó con el reconocimiento a la maliayesa Mari Paz Campa Casielles, distinguida como “Voluntaria más proactiva” por su implicación y dedicación constante en la Residencia Miyar‑Somonte de Amandi (Villaviciosa). Visiblemente emocionada, Campa agradeció el galardón y afirmó sentirse “muy orgullosa de poder aportar mi tiempo y acompañamiento a los residentes del centro de los que aprendo continuamente”.

Durante el encuentro también recibió una mención especial la residente maliayesa “Conchina” Montes de 98 años, candidata al reconocimiento a la persona mayor más longeva. Entre los premiados destacó además Lola Jiménez, conocida como ‘Loli’, vecina de Teverga de 103 años, que recibió el galardón ‘Longevidad e historia de vida’.

Mari Paz Campa, con Conchina Montes.

Mari Paz Campa, con Conchina Montes. / V. A.

Lares Asturias reconoció igualmente el trabajo de la Fundación Banco de Alimentos con el premio al ‘Mejor proyecto de voluntariado’, mientras que el grupo de voluntariado del Patronato San José fue distinguido con el premio ‘Especial Lares’.

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La jornada, este pasado viernes, estuvo acompañada de actuaciones musicales y concluyó con una exhibición de folclore asturiano que puso el broche final a un encuentro entrañable, marcado por el espíritu de convivencia entre residentes, profesionales y voluntarios.

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