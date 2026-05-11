"La Villa EnToná", iniciativa para recuperar la tradición de "cantar por los bares de forma natural y espontánea"

La Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA) impulsa la iniciativa "La Villa EnToná" junto a la Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero. La actividad se desarrollará este próximo domingo, 17 de mayo, y pretende recuperar la tradición de "cantar por los bares de forma natural y espontánea, costumbre que está prácticamente desaparecida, quedándose actualmente en algo anecdótico y como muestra folclórica".

La propuesta se presentó este lunes en el Ayuntamiento maliayés, en un acto con presencia del colectivo, de la banda de gaitas, de miembros de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) y representantes del gobierno local, que colaboran en la iniciativa.

“La Villa EnToná”, se llevará a cabo el domingo por las calles y bares de la capital maliayesa, a partir de las 11.30 horas, y contará también con cantantes del ámbito profesional y de bandines de la propia Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero, si bien las entidades organizadoras insisten "en el carácter comunitario de la actividad y en animar a todo el mundo a unirse a participar, profesional o no".

"Además de recuperar el ámbito natural de la canción asturiana, las entidades organizadoras destacan igualmente el carácter dinamizador de este tipo de iniciativas tanto para la hostelería como para el comercio local", destacaron desde el Ayuntamiento.

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La Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA) también prevé rendir, antes de los actos, un homenaje a la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero con motivo del 40.º aniversario del emblemático colectivo maliayés.