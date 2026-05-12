Villaviciosa plantará dos árboles por cada uno que sea necesario eliminar para desarrollar promociones urbanísticas

El Ayuntamiento de Villaviciosa plantará al menos dos nuevos árboles por cada ejemplar que deba ser eliminado en el marco de nuevas promociones urbanísticas en la capital del concejo. La medida se estrenará en el solar de La Oliva, un espacio utilizado como aparcamiento durante los últimos años y donde ya han comenzado las obras de un nuevo edificio residencial.

El acuerdo ha sido alcanzado entre el gobierno local y la promotora encargada del desarrollo, Promotora Cadenas, en un intento de compensar la pérdida de arbolado derivada de unos desarrollos urbanísticos aprobados hace casi tres décadas. La actuación afecta a terrenos de la antigua finca vinculada a la familia de Obdulio Fernández Pando, uno de los fundadores de El Gaitero, un enclave que conservaba parte de los jardines históricos de la propiedad.

Espacio ajardinado

El Ayuntamiento enmarca esta decisión en los planes urbanísticos aprobados en 1997 y posteriormente recogidos en el Plan Especial de La Barquerina, que permitieron convertir antiguas zonas ajardinadas en suelo edificable. Tras años paralizados, varios de esos solares fueron absorbidos por la SAREB durante la crisis inmobiliaria y, posteriormente, vendidos a constructoras privadas para impulsar nuevas promociones de vivienda.

En el caso del solar de La Oliva, desde 2013 funcionaba como aparcamiento provisional. El actual gobierno municipal regularizó su uso en 2015 y completó obras de urbanización en 2019 para mantener el estacionamiento mientras no se iniciaba la construcción.

La intervención obligará a retirar varios árboles situados dentro de la parcela privada. Según los informes técnicos municipales, se estudió la posibilidad de trasplantar los ejemplares, aunque finalmente fue descartada debido a su avanzada edad y a un estado fisiológico que hacía inviable la operación. Aunque los árboles no contaban con protección específica, el Ayuntamiento reconoce su valor ambiental y paisajístico. Entre las especies que serán retiradas figuran magnolios, camelias, palmeras enanas, un fresno, un nogal y un haya.

Nueva zona verde

Como compensación, la empresa promotora asumirá el coste de plantar el doble de árboles de los eliminados en parcelas municipales próximas, dentro del ámbito de La Barquerina. La actuación permitirá además desarrollar una zona verde prevista en el planeamiento urbanístico y hasta ahora sin uso, dando un primer paso hacia la futura puesta en marcha del parque Rubio Camín.

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El alcalde, Alejandro Vega, defiende la medida como una respuesta a las consecuencias de una planificación urbanística heredada. Según señala, las normas aprobadas en 1997 "no tuvieron en cuenta ni los árboles ni la necesidad de aparcamientos", una situación que, añadió, el actual gobierno local trata ahora de corregir mediante medidas compensatorias y nuevos planes de arbolado urbano.