La alta mortalidad de pequeños crustáceos eleva la inquietud sobre la situación de la ría de Villaviciosa: "Puede ser un indicador de alteraciones en el ecosistema"

La inquietud por el estado medioambiental de la ría de Villaviciosa va a más tras la detección de un inusual índice de mortandad de crustáceos conocidos como "gambusines" (Upogebia pusilla) en diferentes zonas del estuario maliayés, episodio que ha provocado la petición de explicaciones tanto desde colectivos ciudadanos como desde el propio Ayuntamiento.

La asociación "Protejamos nuestra ría" ha denunciado esta misma semana la aparición a finales de marzo de numerosos ejemplares de "gambusines" muertos en distintos puntos de la ría, criticando la ausencia de información pública sobre las posibles causas de la situación. El colectivo reclama a las administraciones competentes que aclaren si se realizaron análisis, inspecciones o investigaciones ambientales y pide también la máxima transparencia sobre un episodio que considera especialmente preocupante por producirse en un espacio de alto valor ecológico y sometido desde hace años a distintos problemas ambientales y sanitarios.

Humedales

La asociación subraya que la ría de Villaviciosa está declarada Reserva Natural Parcial y que forma parte de la Red Natura 2000, además de ser uno de los principales humedales costeros del Cantábrico. En este contexto, advierte de que la aparición masiva de ejemplares muertos de "gambusín" puede ser un indicador de alteraciones en el ecosistema. Por tanto, reclama información sobre posibles causas relacionadas con la calidad del agua, vertidos, alteraciones de salinidad, falta de oxígeno u otros factores ambientales. Es más, considera que la ausencia de explicaciones oficiales incrementa la inquietud social existente sobre el estado del estuario.

El "Upogebia pusilla" es un pequeño crustáceo excavador habitual en fondos fangosos y arenosos de estuarios y zonas intermareales. Su presencia está considerada un indicador relevante del estado ecológico de este tipo de hábitats.

Por su lado, el alcalde maliayés, Alejandro Vega, ya ha solicitado información al Principado sobre este episodio de los "gambusines" y llama la atención sobre la preocupación existente en torno a la situación de la ría. La aparición de los crustáceos muertos coincide además con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló la autorización concedida por el Principado para instalar un parque de preengorde de almeja fina y japonesa en el estuario maliayés.

Contaminación

Aunque el fallo se centra específicamente en el principio de precaución y en el riesgo sanitario derivado de la contaminación bacteriana de la ría, el debate generado en torno a la situación del estuario incorpora otros problemas acumulados desde hace años. Entre ellos figura la situación del marisqueo tradicional, prohibido desde 2012; la necesidad de revisar el Instrumento de Gestión Integrada, aprobado en 2014, y el actual modelo de gobernanza de la ría, o la proliferación de bancos de ostras derivados de antiguos cultivos autorizados y que amenazan con convertirse en un grave problema.

Sobre este último asunto, Vega advirtió hace días de que existen zonas próximas a playas o espacios utilizados para actividades deportivas como el piragüismo donde la presencia masiva de ostras puede suponer "un riesgo muy importante para la seguridad y la salud de las personas".

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El Alcalde alertó también, a la hora de hacer balance "positivo" de la sentencia del TSJA, de que los problemas que afectan a la ría "siguen no solamente sin resolverse, sino agravados", defendiendo la necesidad de abrir una revisión más amplia sobre el futuro del estuario. "Queremos inaugurar una nueva etapa de diálogo para afrontar, y de manera urgente, los problemas que están ahí, que no son nuevos", afirmó el regidor, para quien el fallo sobre la planta de almejas respalda la posición mantenida durante años por el Ayuntamiento y los colectivos sociales. "Consideramos que esa sentencia avala nuestra defensa del interés general", concluyó.