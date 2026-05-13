Campaña gratuita de saneamiento del ganado bovino en Villaviciosa, que inicia su primera fase este 13 de mayo

Campaña de saneamiento del ganado bovino en Villaviciosa. La Consejería de Desarrollo Rural iniciará la primera fase en el concejo el próximo 13 de mayo y esta se prolongará hasta el 10 de junio. Posteriormente, habrá una segunda fase, del 15 al 22 de junio, hasta completar todas las parroquias del municipio, avanza el Ayuntamiento tras recibir la correspondiente comunicación del Principado.

Se trata de una campaña gratuita y obligatoria. Los requisitos exigidos son presentar al equipo veterinario el libro de la explotación y documentación de los animales y todo el ganado debe estar identificado y tener los crotales colocados. Además, el ganado debe estar bien sujeto e inmovilizado "para la adecuada realización de las pruebas en el establo o lugar que la Consejería designe, con una persona responsable del mismo".

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Por otro lado, el Ayuntamiento de Villaviciosa, a través de las concejalías de Ganadería y de Zona Rural, colabora en la difusión en información, y para ello ya se han distribuido por los medios habituales los anuncios en las parroquias, con las fechas previstas en cada parroquia.