La Villa celebrará en julio la undécima edición del festival de frutos rojos y abre el plazo para inscribirse como expositor

Villaviciosa celebrará los días 25 y 26 de julio la undécima edición del Festival del Arándano y los Frutos Rojos, una cita consolidada dentro del verano maliayés.

El mercado se instalará en el parque Ballina, detrás de la Casa Consistorial, y reunirá a productores agroalimentarios relacionados con arándanos, moras, grosellas, fresas y frambuesas, además de expositores de maquinaria y herramientas vinculadas al sector. El certamen abrirá el sábado entre las 11.00 y las 21.00 horas, y el domingo entre las 11.00 y las 19.00 horas.

El festival tiene como objetivo apoyar la producción agraria ligada a los frutos rojos y promocionar tanto sus formas de consumo como sus propiedades nutritivas y la cultura asociada a estos cultivos. Las bases establecen que los participantes deberán ser productores directos, sin posibilidad de reventa, y cumplir toda la normativa higiénico-sanitaria y alimentaria vigente.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 29 de este mes de mayo. En caso de que las solicitudes superen el espacio disponible, tendrán prioridad los productores locales, los colaboradores del certamen y quienes hayan participado en ediciones anteriores.

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Los puestos serán instalados por el Ayuntamiento. Los expositores deberán encargarse de ambientar el espacio conforme a la temática del mercado.