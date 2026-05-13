La Villa celebrará en julio la undécima edición del festival de frutos rojos y abre el plazo para inscribirse como expositor
Los interesados tienen de plazo hasta el día 29 para apuntarse
Villaviciosa celebrará los días 25 y 26 de julio la undécima edición del Festival del Arándano y los Frutos Rojos, una cita consolidada dentro del verano maliayés.
El mercado se instalará en el parque Ballina, detrás de la Casa Consistorial, y reunirá a productores agroalimentarios relacionados con arándanos, moras, grosellas, fresas y frambuesas, además de expositores de maquinaria y herramientas vinculadas al sector. El certamen abrirá el sábado entre las 11.00 y las 21.00 horas, y el domingo entre las 11.00 y las 19.00 horas.
El festival tiene como objetivo apoyar la producción agraria ligada a los frutos rojos y promocionar tanto sus formas de consumo como sus propiedades nutritivas y la cultura asociada a estos cultivos. Las bases establecen que los participantes deberán ser productores directos, sin posibilidad de reventa, y cumplir toda la normativa higiénico-sanitaria y alimentaria vigente.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 29 de este mes de mayo. En caso de que las solicitudes superen el espacio disponible, tendrán prioridad los productores locales, los colaboradores del certamen y quienes hayan participado en ediciones anteriores.
Los puestos serán instalados por el Ayuntamiento. Los expositores deberán encargarse de ambientar el espacio conforme a la temática del mercado.
- Las Jornadas Gastronómicas de Quintes y Quintueles reunirán a seis restaurantes de les Mariñes en la vigésima edición del premio 'Llámpara de oro
- La pasión por la faba asturiana de los cosecheros Iván Valdés y Natalia Fonseca, ganadores del certamen de Villaviciosa: 'Esto da para vivir, nosotros no lo cambiamos por otra cosa
- Explosión festiva en Villaviciosa: Argüeru, Quintes, Quintueles, Arbazal y Oles llenarán de gastronomía, romerías y verbenas lo que queda de mes
- Villaviciosa estrenará en junio un espectacular mirador en el monte Cubera dentro de una senda de 25 kilómetros que unirá la capital maliayesa con Rodiles
- Las playas maliayesas de Misiegu y Rodiles vuelven a estar conectadas con una pasarela peatonal
- Atención a las restricciones de tráfico en la autovía A-64 en Villaviciosa: cerrado por obras uno de los tubos de los túneles de Fabares
- El mercado inmobiliario más singular de Villaviciosa: palacios y casonas en venta (y con rebajas)
- Poreñu y Valdesoto sellan su hermanamiento como 'pueblos ejemplares': 'Nos une el compromiso con la tradición y la vida asociativa