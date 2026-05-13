Villaviciosa permitirá a las asociaciones cobrar por adelantado el 70% de las ayudas municipales, que este año superan los 450.000 euros
"Sacamos adelante estas ayudas pese al voto en contra del PP y su socia, que encima dicen que está todo parado", subraya Alejandro Vega
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha comenzado la firma de los convenios de colaboración con asociaciones y colectivos del concejo introduciendo una novedad en el sistema de subvenciones: las entidades podrán cobrar de forma anticipada el 70% de la ayuda en el momento de la firma. El plan municipal supera los 450.000 euros.
La medida afecta a los convenios incluidos en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones 2025-2026 y busca evitar los problemas de liquidez que venían denunciando asociaciones y colectivos por los retrasos en la tramitación administrativa de las ayudas, que en muchos casos obligaban a esperar hasta los últimos meses del año para percibir los fondos.
Según explica el gobierno local, el 30% restante se abonará una vez justificada correctamente la totalidad del gasto subvencionado antes del 30 de noviembre de cada ejercicio, salvo prórroga.
El cambio se suma a otra modificación introducida por el ejecutivo municipal: la aprobación plurianual del Plan Estratégico de Subvenciones, lo que permite tramitar y firmar convenios sin necesidad de esperar a la aprobación definitiva de los presupuestos anuales.
El documento, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 22 de abril de 2024 y publicado posteriormente en el BOPA, contempla ayudas destinadas a actividades de utilidad pública e interés social en ámbitos como cultura, educación, deporte, festejos, participación vecinal, políticas sociales, igualdad, protección civil, promoción económica, medio ambiente o cooperación al desarrollo.
Apoyos
El montante global supera los 450.000 euros y salió adelante con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP y de la actual concejala no adscrita, anteriormente integrada en Vox.
La firma de convenios para este ejercicio arrancó esta semana con acuerdos para financiar la Escuela Municipal de la Banda de Música, las actividades de la Ateneo Obrero de Villaviciosa y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI).
El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, defendió que la medida supone “un nuevo apoyo a las iniciativas de la sociedad civil de Villaviciosa” y aseguró que el gobierno local sigue “introduciendo mejoras” para facilitar la actividad de colectivos culturales, vecinales, deportivos y sociales del concejo.
El regidor aprovechó además para responder a las críticas recientes del PP sobre la falta de aprobación del presupuesto municipal de 2026. “Sacamos adelante estas ayudas pese al voto en contra del PP y su socia, y encima dicen que está todo parado”, señaló. Vega añadió que el PP local "confunde sus deseos con la realidad" y acusó a la oposición de “intentar engañar y confundir”.
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