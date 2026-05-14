El nuevo punto limpio de Villaviciosa alcanza los mil usuarios desde su apertura en noviembre, con una media de 21 al día, y aguarda por mejoras en el servicio

El nuevo punto limpio urbano de Villaviciosa alcanzó este jueves los mil usuarios desde su entrada en funcionamiento el pasado noviembre, según los datos difundidos por el Ayuntamiento y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). La instalación registra una media de 21 usuarios diarios durante estos primeros seis meses de actividad.

El servicio volvió a implantarse en El Salín después de que el anterior punto limpio urbano fuese cerrado en 2012 y trasladado a La Rasa-Seloriu, en una instalación compartida con Colunga y Caravia. Desde entonces, fueron numerosas las quejas vecinales por la ausencia de un servicio de recogida de residuos especiales en el casco urbano y por la distancia del equipamiento de La Rasa.

El alcalde, Alejandro Vega Riego, hizo un balance "positivo" de estos primeros meses de funcionamiento. "Es necesario mejorar el servicio, ampliando el punto limpio y con más días de atención, pero ha supuesto ya una mejora, terminando con esta anomalía causada por la decisión errónea del último gobierno local del PP, que dirigían José Felgueres y Andrés Buznego, de cerrar el punto limpio de El Salín y llevarlo al lado de Colunga, en La Rasa", señaló.

El gobierno local plantea incorporar recogida de residuos voluminosos, ampliar los horarios de atención y disponer de dos operarios que permitan atender de forma completa tanto las instalaciones de El Salín como las de La Rasa. "Lo ideal sería tener dos operarios para atender los dos puntos limpios con horario completo en cada uno", afirma Vega, que también ha trasladado a Cogersa la necesidad de "extender la red de puntos limpios a otras parroquias de la zona rural alejadas de la Villa, como son Les Mariñes".

La actuación contó con un presupuesto de 381.108 euros. Para ejecutar el proyecto, el Ayuntamiento cedió al consorcio una parcela municipal de 879 metros cuadrados situada junto a la nave de obras de El Salín.

La tramitación administrativa se prolongó durante casi cuatro años. Durante la preparación del expediente se detectó que la parcela utilizada históricamente como punto limpio nunca había sido cedida formalmente a Cogersa, circunstancia que obligó a reiniciar el procedimiento administrativo para desafectar el suelo y formalizar posteriormente la cesión.

El proceso también estuvo condicionado por los trámites ambientales derivados de la proximidad de la parcela con la costa y la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa. Además, durante la inscripción registral se detectó un error en la delimitación de la finca, ya que incluía parte de la rotonda de El Salín, incidencia que obligó a corregir la documentación patrimonial municipal antes de culminar el expediente.

El acuerdo definitivo para construir el nuevo punto limpio fue firmado en abril de 2023 por el alcalde maliayés y la directora-gerente de Cogersa, Paz Orviz.

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Actualmente, el punto limpio urbano de El Salín abre los miércoles y jueves, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas. El de La Rasa presta servicio los martes y viernes en el mismo horario y los sábados de 9.00 a 14.30 horas.