Villaviciosa ya tiene fecha para abrir la pista de pádel cubierta en Les Caleyes y activa la petición de reservas

La nueva pista cubierta municipal de pádel de Les Caleyes entrará en servicio el próximo lunes, 18 de mayo, y ya admite reservas diarias y semanales, según informó el Ayuntamiento de Villaviciosa.

Las reservas podrán tramitarse de forma presencial en el polideportivo municipal Manuel Busto o por vía telefónica, a través del 985 891 204.

La instalación forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, financiado con fondos europeos Next Generation EU. La inversión ronda los 80.000 euros.

Medidas reglamentarias

El equipamiento, impulsado por la concejalía de Deportes, dispone de medidas reglamentarias y materiales homologados de alta resistencia a la corrosión. El Ayuntamiento destaca especialmente el diseño de la pista, sin pilares en las esquinas, una configuración que permite una visión panorámica de 360 grados tanto para jugadores como para espectadores.

La estructura está construida en acero galvanizado y las paredes son de vidrio templado de seguridad. El césped artificial es similar al utilizado en competiciones profesionales y la pista contará además con iluminación led de alta eficiencia.

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El gobierno local vincula esta actuación al aumento de la demanda de instalaciones para la práctica del pádel y a las limitaciones que presentaba la pista exterior situada junto a la piscina municipal de Villaviciosa.