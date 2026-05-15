El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge este viernes una charla coloquio sobre las viviendas turísticas y el nuevo Plan General

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge este viernes una charla-coloquio sobre la situación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y su relación con el futuro planeamiento urbanístico del concejo. La sesión comenzará a las 19.00 horas y está organizada en colaboración con Magaya Maliaya.

El encuentro llevará por título “La situación de la Vivienda de Uso Turístico (VUT) y el PGO en el concejo de Villaviciosa” y contará con la intervención de Sergio González Begega, doctor por la Universidad de Oviedo e integrante del INDUROT.

Durante la charla se presentarán datos actualizados sobre la presencia de viviendas turísticas y vacacionales en la comarca, así como sobre la evolución de un fenómeno que ha ganado peso en los últimos años y que se ha situado en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda y el equilibrio territorial.

La sesión también analizará la relación entre este modelo de alojamiento y el futuro Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa, en un momento en el que el concejo afronta la fase final de la tramitación del que será el primer plan urbanístico aprobado en democracia.

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Los organizadores apuntan que el coloquio pretende abrir un espacio de reflexión sobre posibles fórmulas de regulación y gestión de la actividad turística compatibles con el desarrollo económico y el derecho a habitar los pueblos del municipio.