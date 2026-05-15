El Principado no encuentra "gambusinos" sin vida en la ría de Villaviciosa y concluye sobre la alta mortalidad detectada en marzo: "No se ha podido confirmar técnicamente"

El Principado asegura que las inspecciones realizadas en la ría de Villaviciosa tras la denuncia de una aparición masiva de los pequeños crustáceos conocidos como "gambusinos" muertos en distintos puntos del estuario "no han permitido confirmar técnicamente" el episodio al no haberse localizado ejemplares que puedan ser analizados. El Gobierno asturiano sostiene, además, que, pese a ello, actuó "desde el primer momento con diligencia" y que mantiene "abierto el seguimiento de la situación en coordinación con las otras administraciones públicas".

Fuentes de la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios detallan que, tras tener conocimiento de la denuncia trasladada por la asociación "Protejamos nuestra ría", de la que también se hizo eco el alcalde, Alejandro Vega, se realizaron inspecciones sobre el terreno en distintos puntos del estuario maliayés. Sin embargo, indican que durante esas actuaciones "no se han localizado ejemplares que permitan confirmar técnicamente el episodio descrito".

El Principado subraya que ante este tipo de situaciones resulta imprescindible disponer de muestras para poder determinar las posibles causas de la mortalidad. Sin embargo, reconoce que, hasta la fecha, eso "no ha sido posible". Por ello, resalta la necesidad de actuar con "prudencia y rigor técnico" antes de extraer conclusiones sobre lo ocurrido en la ría.

La respuesta de la administración autonómica llega después de que "Protejamos nuestra ría" denunciara esta semana la aparición, a finales del pasado mes de marzo, de numerosos ejemplares muertos de "gambusín" (Upogebia pusilla) y reclamara información pública sobre posibles análisis o investigaciones ambientales.

"Contacto permanente"

El Ejecutivo asturiano también destaca que se ha mantenido "contacto permanente" con este colectivo "en un marco de colaboración y escucha activa". Además, las fuentes consultadas apuntan que se ha trabajado de forma coordinada con la Dirección General de Pesca y el resto de administraciones implicadas ante las inquietudes surgidas en torno a este episodio.

El Gobierno regional añade que continúa realizando un seguimiento de la situación y que se han habilitado los canales necesarios para actuar "con la máxima rapidez y transparencia" en caso de que se detecten nuevos casos.

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La aparición de estos crustáceos muertos había reavivado durante los últimos días la preocupación sobre el estado medioambiental del estuario maliayés, coincidiendo, además, con el debate abierto tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló la autorización para instalar un parque de preengorde de almeja fina y japonesa en la ría de Villaviciosa.