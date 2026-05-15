El Principado toma una decisión sobre la sentencia del TSJA contra la instalación de la planta de almejas en la ría de Villaviciosa (y satisface al Ayuntamiento)

El gobierno del Principado no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló la autorización para instalar una planta de preengorde de almejas en la ría de Villaviciosa. Así se lo trasladó este viernes el director general de Pesca Marítima, José Enrique Plaza Martínez, al alcalde maliayés, Alejandro Vega Riego, durante una reunión celebrada en Gijón. El Ayuntamiento pedirá ahora a Costas la anulación de la concesión otorgada a la empresa promotora.

La decisión del Principado supone hacer firme el fallo que dio la razón al Consistorio frente a la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de diciembre de 2024 que había concedido a Asga Acuicultura autorización por diez años para desarrollar cultivos marinos de preengorde de almeja fina en el estuario maliayés.

Según trasladó el responsable regional de Pesca Marítima al regidor, el Ejecutivo autonómico considera que no existen motivos para presentar recurso de casación. La empresa, además, no compareció en el procedimiento judicial.

La sentencia del TSJA se apoyó en el principio de precaución recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante posibles riesgos para la salud pública. El tribunal entendió que debía prevalecer ese criterio preventivo en un espacio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental.

En el encuentro se abordaron también otros asuntos relacionados con la situación de la ría y el sector pesquero. El Alcalde defendió la necesidad de aprobar un nuevo Instrumento de Gestión Integrado (IGI) y reclamó un cambio en el actual modelo de gestión, que calificó de "fracasado". En este contexto, avanzó que solicitará la convocatoria del Foro de la Ría.

Otro de los asuntos tratados fue la proliferación de ostras procedentes de antiguos cultivos marinos. El Ayuntamiento alertó de los problemas que generan en áreas de uso público y deportivo del estuario.

Además, Alejandro Vega entregó al director general un documento elaborado por la asociación Protejamos Nuestra Ría sobre la evolución de las muestras analizadas en relación con la situación del marisqueo.

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La reunión sirvió igualmente para repasar la situación de los fondos europeos de pesca vinculados a proyectos en Villaviciosa y las necesidades de la Cofradía de Pescadores de Tazones.