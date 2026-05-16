Cita con la llámpara en Quintes y Quintueles: guía de restaurantes que participan en las jornadas gastronómicas de esta fiesta de interés turístico de Villaviciosa

Cita obligada este fin de semana en Villaviciosa. Las XXXVIII Jornadas Gastronómicas de la Llámpara se desarrollan en seis establecimientos de Quintes y Quintueles y en torno a ellas distintas actividades que cada año acompañan la celebración de esta Fiesta de Interés Turístico del Principado. Organizada por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y la Fundación Caja Rural de Gijón esta edición es especial por coincidir con el vigésimo aniversario de la bienal "Llámpara de oro", distinción que se entrega en esta ocasión a Julián Caicoya, creador de un blog sobre les Mariñes.

Hasta el próximo 24 de mayo seis locales ofrecen sus deliciosas recetas para las llámparas. Dos son de Quintes: Restaurante Castañón (985 894 807) y Restaurante Casa Kilo (985 894 806). Y cuatro de Quintueles: Restaurante The Green - Hotel Artiem (985 341 997), Restaurante Desi- Pochi (985 894 750), Restaurante Lola Melón (690 827 460) y Parrilla Isidro (985 894 272).

Hoy, sábado, tiene lugar el pregón, a las 20.00 horas, a cargo de Rafa Gutiérrez, de la Librería La Buena Letra, de Gijón. El acto estará presentado por Paco Bercial y habrá bailes regionales a cargo del Grupo Folclórico Les Xaníes, de Quintes. La espicha para los socios de la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín es en Llagar Castañón.

Certamen de pintura

Este domingo, 17 de mayo, a las 17.00 horas se celebra el XXXVII Concurso Infantil de Pintura y Dibujo en el local social, con entrega de premios, merienda y cuentacuentos con Mariluz. El próximo viernes 22 de mayo, a las 19.00 horas, en el centro social, habrá una masterclass de cocina que impartirá Manuel Díaz Pardo, pulpeiro oficial del Restaurante Tierras Gallegas, que hará un guiso de pulpo con llámpares para su posterior degustación. La entrada es libre hasta completar aforo.

El sábado 23 de mayo, el centro cultural ofrecerá la proyección de la película «Casablanca» a las 18.00 horas. Y el domingo, día 24, a las 12.00 horas tendrá lugar la entrega del Premio del XVII Concurso de Cuentos Infantiles «Félix Pardo» en el local social. El acto contará con el acompañamiento de Juan Martínez Blanco al violín.