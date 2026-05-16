Los periodistas y escritores de turismo de España se acercan a la cultura de la sidra y a su declaración como Patrimonio de la Humanidad

Conocer de primera mano la cultura sidrera asturiana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco en diciembre de 2024, centra un viaje de prensa a la región organizado por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, con la colaboración del Principado. El itinerario, que se inició el jueves y termina hoy, incluye actividades y visitas en Nava, Piloña, Villaviciosa y Oviedo. Su objetivo es acercar a los participantes los principales referentes del patrimonio sidrero y el creciente peso del turismo ligado a la bebida tradicional de Asturias.

La primera de las jornadas tuvo como eje principal el concejo de Nava, uno de los territorios más vinculados históricamente al sector. Allí, el grupo visitó el Museo de la Sidra de Asturias, inaugurado en 1996 y concebido como un espacio dedicado a la conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial ligado a la cultura sidrera.

La estancia permitió a los periodistas y escritores especializados en turismo conocer distintos aspectos relacionados con el ciclo de producción de la sidra, desde el cultivo de la manzana hasta la elaboración y el consumo, así como el papel económico, social y cultural que la bebida mantiene en Asturias. Los participantes descubrieron, además, distintos elementos vinculados al paisaje de las pumaradas, los llagares tradicionales, el escanciado, las celebraciones populares y la evolución de los sistemas de producción.

Museo de la Sidra

El recorrido por el museo naveto estuvo guiado por Luis Benito García Álvarez, profesor titular de Historia Contemporánea y director de la candidatura que llevó a la cultura sidrera asturiana a ser reconocida por la Unesco. Durante la visita se abordó el proceso que culminó con ese reconocimiento internacional y el peso que la sidra mantiene en la identidad cultural asturiana, algo que alcanza su máxima expresión en Nava.

La expedición está encabezada por la presidenta de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, Karmen Garrido, y reúne a profesionales especializados en información turística y gastronómica procedentes de distintos puntos del país.

Tras la visita al museo, los participantes compartieron un almuerzo en una sidrería del concejo, antes de desplazarse al llagar de Viuda de Angelón, donde conocieron de primera mano distintas fases del proceso de elaboración de la sidra.

Llagar

La actividad en el llagar incluyó un recorrido por la pumarada, la bodega y la zona de embotellado, además de explicaciones sobre las variedades de manzana utilizadas y los procesos de fermentación y conservación.

La jornada concluyó con una cata de varias sidras elaboradas por la firma naveta, acompañada de productos asturianos. La visita permitió, además, mostrar la vinculación entre paisaje, producción agroalimentaria y tradición sidrera en uno de los concejos con mayor peso dentro de la cultura de la sidra en Asturias.

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Este viaje de prensa incluye más actividades en Piloña, Villaviciosa y Oviedo, dentro de un programa centrado en el sidraturismo, la gastronomía y el patrimonio cultural vinculado a la bebida asturiana.