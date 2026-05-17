Rafa Gutiérrez, pregonero de las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara: "Con estas fiestas también celebramos una manera de vivir"

Entre recuerdos de juventud, con escapadas desde Gijón a diferentes rincones de Villaviciosa con familias y amigos. Y con otras vivencias más actuales, con los encuentros con la pandilla de siempre, en los que un plato de llámparas está siempre en la mesa. Y evocando la relación con el mar y con el entusiasmo que transmiten los vecinos de Quintes y Quintueles. De todas estas cosas estuvo impregnado el pregón que Rafa Gutiérrez Testón, presidente de la Asociación de Librerías de Asturias y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, ofreció en el Llagar Castañón, en Quintueles, en el marco de las 38.º Jornadas Gastronómicas de la Llámpara de Quintes y Quintueles. “Celebramos algo más que un producto gastronómico. Celebramos una manera de vivir. Celebramos nuestras costas, nuestras tradiciones, nuestro mar Cantábrico y el esfuerzo de quienes, generación tras generación, han sabido sacar de él alimento, cultura y orgullo”, enfatizó.

Gutiérrez comenzó su intervención con un recuerdo a otros pregoneros, como la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso, el periodista Manfredo Álvarez o el que fuera preparador físico del Sporting Gerardo Ruiz, para hablar después de su sorpresa tras recibir la noticia de que él lo sería en esta edición. Y también para reconocer “los sudores fríos” que sintió, tras acercarse la fecha, y apreciar la magnitud de un evento que es Fiesta de Interés Turístico del Principado.

“Me llamaron de periódicos y radios para entrevistarme a la vez que por la calle personas que apenas conocía me dicen: ‘Ya vi que ibas a dar el pregón, Manfredo estuvo genial, qué guapo lo de Gerardo contando anécdotas de Preciado, Paz fue maravillosa…’. La tensión aumentaba y yo no sabía ni por dónde empezar”, contó con simpatía Gutiérrez.

La llámpara, "un símbolo" en Quintes y Quintueles

“Hablar de la llámpara es hablar de Asturias. De mareas, de roca mojada, de paciencia y de sabor auténtico. Es recordar comidas en familia, chigres llenos, sidra escanciada y conversaciones que nunca tienen prisa”, dijo.

También se refirió el pregonero de las jornadas, que organiza la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín, a la idiosincrasia, amabilidad y cercanía de los vecinos de Quintes y Quintueles, donde hasta el 24 de mayo seis locales (Restaurante Castañón y Restaurante Casa Kilo de Quintes; y Restaurante The Green - Hotel Artiem, Restaurante Desi- Pochi, Restaurante Lola Melón y Parrilla Isidro de Quintueles) ofrecen recetas en torno a este plato. “Hay un lugar donde la llámpara se convierte casi en un símbolo, ese es aquí, entre Quintes y Quintueles. Dos pueblos con alma marinera, hospitalarios, trabajadores y con una capacidad única para hacer sentir en casa a quien llega”, aseveró.

Los viajes al Managua, La Ñora o Playa España

No faltó la emotividad, los recuerdos personales y hasta la mención a un baño en la playa de San Lorenzo, en la escalera 2, el pasado fin de semana, en el que el mar le retrotrajo a sus aventuras y vinculación con Villaviciosa. “Pensé en que la primera piscina en la que me bañé fue en la del Managua (un complejo hostelero cerrado hace 20 años), en mis excursiones adolescentes en bici por el verano a la Ñora y a Playa España, o a Puente Arroes, a un bar cuyo nombre he olvidado”, apuntó, para trasladarse a una época más cercana, cuando le animaron a formar parte del jurado del premio de Relatos Cortos de la Sociedad Cultural Clarín de Quintes.

Recordó, ya en sus últimos compases del pregón, que mantiene un grupo de amigos del colegio, que cuando se reúnen, y algunos de ellos vienen de fuera de Asturias, “siempre hay llámpares de por medio”. Y prosiguió reflexionando: “Qué bien suena la palabra llámpara y qué mal suena su equivalente en castellano. Tan cerca y tan lejos la lapa de una llámpara, cercana, piquiñina y amable”.

Y concluyó Rafa Gutiérrez Testón agradeciendo la colaboración vecinal para mantener durante tantas ediciones este evento gastronómico: “El éxito de estas jornadas, tenedlo muy claro, no es que les llámpares sepan a gloria (que también), el éxito sois los vecinos y vecinas que nos hacéis sentir siempre que estamos en casa”.