La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín, Medalla de Oro de Villaviciosa “por su actividad ejemplar y ser un emblema de Les Mariñes”

La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes será propuesta para recibir la Medalla de Oro de Villaviciosa. El anuncio lo hizo el alcalde del concejo, Alejandro Vega, durante la presentación de la 38.ª Jornadas de las llámparas de Quintes y Quintueles, que organiza este colectivo. “Es una de las sociedades de la zona rural más longevas, que han mantenido una actividad ejemplar, siendo emblema de la sociedad civil de Les Mariñes”, indicó sobre los méritos que considera que son merecedores de la distinción, y por los que comentó que propondrá la distinción en el Pleno de Villaviciosa.

“Es una asociación que ha mantenido desde su creación una apuesta fundamental por la cultura, desde la zona rural, donde todo es más difícil”, enfatizó Vega.

El alcalde también subrayó que este año será el primero en el que el Ayuntamiento firme un convenio con la Sociedad Clarín para financiar el Concurso de Relatos Cortos Leopoldo Alas Clarín, que alcanzará su XXIV edición. “Hacéis un gran trabajo, y queremos seguir apoyando para que sigáis adelante”, destacó.

Pepe Pardo, presidente de este hace dos años del colectivo, pero socio que participó en la refundación de 1984, transmitió la alegría por la noticia. “Lo recibimos con mucho orgullo y nos anima a seguir trabajando en pro de la cultura”, apuntó.

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La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes nació en 1934, pero desapareció tras la Guerra Civil. Volvió después en 1984 a la actividad. “Nuestra sociedad es cultural y recreativa, y en mi opinión ha de pesar mucho más lo cultural que lo recreativo. No podemos olvidar las dos cosas. Esto es un impulso extraordinario a nuestra actividad”, analizó Pardo.