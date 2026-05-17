Villaviciosa baila, canta y suena a gaita y tambor durante el vermú del domingo: "Hay que recuperar la tradición"

José Tronco, natural de Cangas del Narcea y residente desde hace años en Villaviciosa, fue el primero en arrancarse a cantar. Interpretó, tras calentar el ambiente el sonido de la gaita y el tambor, el tema popular “Ya sabes que tengo gaita”, también conocido como “El gaitero”. “Es una idea extraordinaria, una manera ideal de promover la cultura y la tradición”, señaló sobre la iniciativa de “La Villa EnToná” , celebrada este domingo por primera vez por las calles y bares de la capital maliayesa con gran éxito.

Se trata de una propuesta impulsada por la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA) con la colaboración de otros colectivos y durante cerca de tres horas los cancios, los bailes y el sonido de la gaita, el tambor, la pandereta y el acordeón se alternaron por los chigres y calles de la capital maliayesa.

Entre culinos de sidra, aplausos y muchas ganas de pasarlo bien se vivió una jornada especial. “Es una manera de sacar de nuevo la gaita y la canción al medio que nunca debió abandonar, que es el chigre”, apuntó el gaitero Rodrigo Joglar.

A eso de las doce y media de la mañana de este domingo, justo a la hora de salida ideal para el tomar el vermú, a más de un vecino y algún que otro visitante le sorprendió el sonido de la gaita por las calles de Villaviciosa. “¿Qué fiesta toca hoy?”, preguntaba Manuel Alonso, vecino de la Villa en plena calle. Lo mismo que los que disfrutaban con tranquilidad de sus consumiciones en los chigres, y se encontraron con los integrantes de la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero y de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).

EN IMÁGENES: Actuaciones en Villaviciosa de música, baile y canto en La Villa EnToná / P. A.

“Salimos con gaitas y tambores tradicionales, porque queremos celebrar los 40 años de la Banda de Gaitas de Vilalviciosa, y también recuperar el ámbito natural de la canción asturiana”, incidió Belén Arboleya, presidenta de AICA. “Es importante ponerla en contexto más cercano, busca la naturalización y ese componente de interacción social con la gente” apostilló Joglar.

El cancio de chigre, "una forma de comunicarse de generación en generación"

Repartidos en tres grupos, más de medio centenar de músicos y cantantes recorrieron gran parte de las calles y chigres de Villaviciosa, en una iniciativa con la que vibraron jóvenes y adultos. Entre los primeros estaban Jaime de Juan, Jimena Liñero e Iria Berrocal, con gaita y tambor. Y entre los segundos estaba el citado José Tronco, que se arrancó a cantar durante la mañana “La mina y el mar”, “Puente de Sotu del Barcu” o “La Granda Retirón”, una canción allerana que como explicó “era la canción bandera de Pepe Requejo" (popular cantante de tonada). “Los cancios de chigre es algo que siempre se utilizó para comunicarse de generación en generación, así que hay que hacerlo llegar a los más jóvenes, y quitar esa imagen de la que tonada está ligada solo a gente mayor”, manifestó.

Jordi Morís, en la sidrería La Tierrina, no daba abasto para escanciar sidra, para que los que formaban parte de la expedición y los que se iban sumando cargasen pila. “Es una iniciativa muy guapa, y la sidra que no falte con todo lo tradicional”, comentó, situado delante de un pasillo de baile tradicional.

El paso entre chigre y chigre sirvió para ir quitando la vergüenza. Y que fuesen apareciendo cada vez más intérpretes de canción asturiana. Oscarín Fernández se destapó a entonar “Manzanes y claveles”, junto a la guitarra de José del Valle, vecino de Selorio. Eso sí, sin que el fuelle de la gaita se dejase de cargar. “Estuvo muy guapa la experiencia de salir y no estar todo el día anclados en actividades internas. Especialmente positivo ha sido para los más pequeños”, reflejó Edu Llosa, director y profesor de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero.

Noticias relacionadas

La iniciativa cuenta con un amplio respaldo, como quedó de manifiesto durante su presentación, el pasado 11 de mayo, en el Ayuntamiento maliayés, en un acto con presencia de miembros de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA), de la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero, de miembros de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) y representantes del gobierno local, que colaboran en la iniciativa.