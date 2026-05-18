Cámara de Comercio y Servicio Público de Empleo ponen en marcha en Villaviciosa el plan de apoyo al emprendimiento rural

La Cámara de Comercio y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) ponen en marcha en Villaviciosa el Plan de Apoyo al Emprendimiento Rural, iniciativa dirigida a crear nuevas oportunidades de empleo y actividad económica en las zonas rurales. Esta experiencia se ha puesto en marcha en Valdés, ahora por primera vez en territorio maliayés y próximamente se desarrollará en Ribadesella.

La presentación del plan, en las instalaciones de la Antena Cameral de Villaviciosa, ha contando con la presencia de la directora gerente del SEPEPA, Begoña López, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y el tesorero de la Cámara de Comercio, José Ángel García, para dar la bienvenida a los 15 participantes que comienzan el curso, con una duración de cinco semanas.

Las personas participantes se encuentran en situación de desempleo (colectivo al que se ha dado prioridad en el acceso al programa) y los proyectos empresariales que pretenden desarrollar abarcan ámbitos tan diversos como la agricultura, la artesanía o la pastelería, entre otros. Los alumnos recibirán formación en áreas clave para la puesta en marcha de un negocio, como creatividad e innovación, marketing y transformación digital, aspectos legales y fiscales, finanzas, elaboración del plan de negocio y empleabilidad.

"Cada participante contará con asesoramiento personalizado para desarrollar su proyecto empresarial en el entorno rural y, al finalizar el curso, dispondrá de un plan de viabilidad completo", destacan desde la Cámara de Comercio.

La formación es gratuita, está financiada por el Principado de Asturias y se imparte en formato presencial, combinando sesiones grupales con tutorías individualizadas. Para favorecer la asistencia de quienes llegan desde distintos puntos del territorio, los participantes disponen de una beca de 15 euros diarios destinada a cubrir los viajes.

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El convenio suscrito entre la Cámara y el SEPEPA, dotado con 100.000 euros, tiene como finalidad establecer las bases de colaboración para el desarrollo de un plan de apoyo al emprendimiento en las zonas rurales de Asturias, dentro de las actuaciones contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2026 del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo del Principado de Asturias.