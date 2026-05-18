José Ramón Obaya, Conchita Valle y Rubén Meana, homenajeados en Argüeru: "Ellos refuerzan la identidad rural y la convivencia entre generaciones”

Argüeru (Villaviciosa) rindió homenaje al campo con la celebración de San Isidro en una comida popular que reunió a más de un centenar de vecinos y familiares. La jornada estuvo marcada por la convivencia y por el reconocimiento a tres personas muy vinculadas a la vida rural de la parroquia maliayesa. Los asistentes compartieron mesa con motivo de la festividad del patrón de agricultores y ganaderos en el restaurante La Xana y tras la comida tuvo lugar el acto más emotivo de la jornada, con el homenaje a José Ramón Obaya Peón y María Concepción Valle Soto, conocida como Conchita, matrimonio de vecinos del barrio de Toral, así como a Rubén Meana Figaredo, de Bustiellu.

Los tres recibieron el aplauso unánime de los asistentes “por toda una vida dedicada a la agricultura y la ganadería en Argüeru”, además de por “su esfuerzo, compromiso y contribución al mantenimiento de las tradiciones y del sector primario en la parroquia”, según destacaron los organizadores. Los homenajeados, muy contentos y agradecidos por las muestras de afecto, recibieron unas placas y pins conmemorativos, además de un ramo de flores por parte de la junta directiva de la Asociación para el Fomento de la Ganadería y la Agricultura y Feria de Ganado de Argüeru, entidad organizadora de la celebración.

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Un momento de la comida. / V. A.

El Ayuntamiento de Villaviciosa también se sumó al reconocimiento institucional con la presencia de la teniente de Alcalde, Lorena Villar, quien entregó a los homenajeados un escudo del concejo en cerámica como muestra de felicitación. La entidad promotora del encuentro destacó que iniciativas como esta “refuerzan la identidad rural y la convivencia entre generaciones”, poniendo en valor el papel de quienes han sostenido durante décadas la actividad agraria y el modo de vida tradicional de la parroquia.