José Ramón Obaya, Conchita Valle y Rubén Meana, homenajeados en Argüeru: "Ellos refuerzan la identidad rural y la convivencia entre generaciones”
La localidad de Villaviciosa les reconoce "toda una vida dedicada a la agricultura y la ganadería" con motivo de San Isidro
Argüeru (Villaviciosa) rindió homenaje al campo con la celebración de San Isidro en una comida popular que reunió a más de un centenar de vecinos y familiares. La jornada estuvo marcada por la convivencia y por el reconocimiento a tres personas muy vinculadas a la vida rural de la parroquia maliayesa. Los asistentes compartieron mesa con motivo de la festividad del patrón de agricultores y ganaderos en el restaurante La Xana y tras la comida tuvo lugar el acto más emotivo de la jornada, con el homenaje a José Ramón Obaya Peón y María Concepción Valle Soto, conocida como Conchita, matrimonio de vecinos del barrio de Toral, así como a Rubén Meana Figaredo, de Bustiellu.
Los tres recibieron el aplauso unánime de los asistentes “por toda una vida dedicada a la agricultura y la ganadería en Argüeru”, además de por “su esfuerzo, compromiso y contribución al mantenimiento de las tradiciones y del sector primario en la parroquia”, según destacaron los organizadores. Los homenajeados, muy contentos y agradecidos por las muestras de afecto, recibieron unas placas y pins conmemorativos, además de un ramo de flores por parte de la junta directiva de la Asociación para el Fomento de la Ganadería y la Agricultura y Feria de Ganado de Argüeru, entidad organizadora de la celebración.
El Ayuntamiento de Villaviciosa también se sumó al reconocimiento institucional con la presencia de la teniente de Alcalde, Lorena Villar, quien entregó a los homenajeados un escudo del concejo en cerámica como muestra de felicitación. La entidad promotora del encuentro destacó que iniciativas como esta “refuerzan la identidad rural y la convivencia entre generaciones”, poniendo en valor el papel de quienes han sostenido durante décadas la actividad agraria y el modo de vida tradicional de la parroquia.
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