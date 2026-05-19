Los análisis descartan gambusinos muertos en la ría de Villaviciosa: los restos hallados son mudas producto de un proceso natural de la especie

Los restos de gambusinos aparecidos en la ría de Villaviciosa no son producto de la mortandad de la especie, sino de un proceso natural de muda propio de este tipo de crustáceos. Es decir, no son ejemplares muertos, sino restos orgánicos de los que se deshace esta especie, que científicamente se denomina Upogebia pusilla. Así lo concluyen los informes de la consejería de Medio Ambiente, cuyos resultados se han trasladado este martes al Ayuntamiento de Villaviciosa a través de la directora de la Reserva Natural Parcial de la Ría, María Sandra González.

El gobierno local había comunicado a la Administración autonómica la información trasladada por la Asociación Protejamos Nuestra Ría, que denunció la aparición a finales de marzo de numerosos ejemplares de "gambusines" muertos en distintos puntos del estuario, criticando la ausencia de información pública sobre las posibles causas de la situación. Los resultados de los estudios realizados señalan que no se trata de un caso de mortandad masiva.

Agentes Medioambientales de la Reserva Natural Parcial recogieron muestras con fecha 13 de mayo, que fueron examinadas por personal técnico del Servicio de Gestión del Medio Natural, contando asimismo con el apoyo de medios especializados externos con experiencia acreditada en este tipo de estudios.

"A partir de los resultados obtenidos, se ha determinado que los restos recogidos corresponden a exuvias (exoesqueletos) de la especie, es decir, estructuras derivadas del proceso natural de muda (ecdisis) propio de estos crustáceos", dice la comunicación remitida por la consejería.

El análisis ha permitido identificar un total de 16 ejemplares, "correspondientes en su totalidad a exuvias completas o parciales, sin que se haya constatado la presencia de individuos muertos".

No hay indicios

El informe remitido al Ayuntamiento también indica que, de las observaciones y comprobaciones efectuadas, "no se desprenden indicios compatibles con un episodio de mortandad ni con alteraciones ambientales anómalas asociadas, descartándose la existencia de un episodio de mortalidad puntual de la especie".

Así las cosas, concluye que "la aparición de estos restos se considera compatible con la dinámica biológica normal de la especie, fenómeno que puede observarse de forma puntual en determinadas condiciones naturales del estuario sin que ello implique afecciones negativas para la población de la especie ni para el estado ecológico del estuario".

En cualquier caso, "se agradece expresamente la información y colaboración facilitadas, que contribuyen al seguimiento y mejora del conocimiento del estado ecológico de la ría".

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Por su parte, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, avanzó que mantendrá próximamente una reunión con la nueva directora de la Reserva Natural Parcial, y con el director general de Custodia del Territorio, David Villar, en la que se analizarán los diversos problemas que afectan al estuario, sobre los que el equipo de gobierno y diversos colectivos vienen mostrando gran preocupación. En ese sentido, desde el gobierno local y el colectivo Protejamos Nuestra Ría ya han anunciado que se solicitará la convocatoria del Foro de Participación de la Ría.