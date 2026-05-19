Ignacio Alonso López Iñarra: «La ría de Villaviciosa necesita un centro de investigación científica»

El químico y ornitólogo Ignacio Alonso López Iñarra es el portavoz del grupo social «Protejamos nuestra ría», dedicado a la defensa del estuario de Villaviciosa. En esta entrevista alerta de los problemas de contaminación y reclama mejoras en los accesos, centros de información y de estudios vinculados a la reserva natural y actuaciones para recuperar los porreos.

-¿Cómo está la ría ?

-Lo resumiría en una sola palabra: desatendida. Lleva mucho tiempo así . Nosotros somos muy de análisis. No somos ecologistas de denunciar constantemente. Analizamos las cosas y las transformamos en algo divulgativo. Al final, si no nos responden, acudimos a los medios de comunicación para llegar a esa transparencia que pretendemos. Ahora mismo, la ría está muy abandonada.

-¿Y qué es lo más urgente para atenderla como se merece?

-La ría necesita inversión. Hay que meter dinero. Yo creo que se gastaron todo en cerrar la inundación provocada en un porreo por una mala actuación de Tragsa y, desde entonces, no han hecho prácticamente nada. Aparte de eso, hay actuaciones con las que no estamos de acuerdo. A la ría hay que darle accesos y hacer otras muchas cosas. El agua todavía no está en condiciones de presumir de ella y los moluscos, según los análisis mensuales de Pesca, tampoco alcanzan los niveles que deberían tener.

-¿Qué problemas concretos detectan?

-Varios. Primero, un problema de acceso y de señalética. Las señales son penosas, están en muy mal estado y muchas ya no son consecuentes con lo que hay actualmente. No hay sendas ni recorridos suficientes. Solo hay un recorrido y prácticamente no está anunciado. Luego está la famosa senda hasta El Puntal, que lleva años anunciándose. Me imagino que habrá problemas para negociar con los propietarios de los terrenos, pero constantemente se anuncian proyectos que luego no se ejecutan. Hay actuaciones anunciadas desde hace cuatro, cinco o seis años que ni han empezado, ni tienen fecha prevista.

-¿Qué proyectos siguen pendientes?

-El desvío de los arroyos que inciden sobre el sistema de recogida de aguas residuales de Villaviciosa y que terminan aumentando el agua que tiene que tratar la depuradora. Eso lleva años anunciado y todavía no ha empezado.

-¿Cómo está la situación de las aguas?

-Recibimos información mensual de los análisis y, en muchos casos, no se cumplen los niveles adecuados. Tenemos picos desaforadamente altos. Se puso en marcha el sistema de recogida de grandes avenidas de agua en El Salín, pero tampoco hemos notado una mejora clara en los vertidos. Hay vertidos que se siguen produciendo porque todavía no se han caracterizado correctamente los focos de contaminación. Tenemos una parte importante de la ría que sigue vertiendo de forma superficial y oculta, y eso nos está causando problemas como la muerte de los gambusinos o la imposibilidad de comercializar marisco por contaminación con el E. coli.

-¿Qué interpretación hacen de lo sucedido con los gambusinos?

Muy probablemente se debió a una fuga o a un vertido, aunque no podemos asegurarlo. Lo decimos así en el informe que hemos elaborado. Los gambusinos no pueden morirse todos la misma noche de forma natural. No parece un virus ni una bacteria. Es algo instantáneo y además específico, porque no aparecieron muertas otras especies. Eso tiene que venir de algún sitio. El E. coli siempre tiene un origen fecal, ya sea humano o animal. Si alguien vierte purines en la cuenca de alguno de los ríos que desembocan en la ría, eso al final termina llegando a la ría.

-¿Siguen detectando alivios del sistema de saneamiento?

-Sí. Hay ocasiones en las que observamos grandes natas marrones en la superficie de la ría. Yo tengo fotografías con media hectárea. Si el sistema de recogida de aguas no da abasto o falla una bomba, tiene que aliviar hacia la ría.

-¿Qué valoración hace de la sentencia sobre la planta de engorde de almejas?

-Le contesto como presidente de una asociación. Nosotros ya dijimos en su momento que no entrábamos a valorar si la planta era buena o mala. Lo que no entendíamos era cómo las administraciones imponían al municipio una actividad dentro de su ámbito. Pesca, la Reserva y la administración en general estaban a favor de conceder una licencia que el Alcalde y el municipio estaban rechazando. No entendíamos cómo las administraciones no se ponían de acuerdo antes de generar una polémica que no tenía sentido. Además, la amenaza de que la ría se iba a llenar de almeja japónica era una utopía. Probablemente ya tenga la invasión de más del 60% de almejas japónicas. Y no estamos hablando de algo extraño. Es una almeja perfectamente comestible y la mayoría de las que hay en el mercado.

-También advierten sobre las ostras de cultivos abandonados...

-Sí. Llevamos tiempo avisando y yo mismo he hablado varias veces de ello con el Alcalde. Hay documentación aportada. Es un tema al que hay que meterle mano porque estamos hablando de zonas de baño y de ocio. Es como tener miles de botellas rotas tiradas en la arena donde se bañan los niños o donde alguien se baja de una piragua o de una tabla de surf.

-¿Cómo están los porreos?

-Nuestra intención es recuperar algunos porque no tiene lógica permitir la desaparición del paisaje de la ría como se ha hecho. No hay derecho a que desaparezcan estos biótopos singulares y llevamos ya unas 140 hectáreas. Incluso en una de las últimas pérdidas importantes, el entonces director de la Reserva escribió una carta diciendo que había que recuperar inmediatamente ese porreo cuando todavía había tiempo. Se escribió al Defensor del Pueblo y el Alcalde también se manifestó. Pero el gran problema es el inmovilismo. Si usted está en la administración y nadie le da la lata, está fenomenal. Ese es el verdadero problema: la desidia y el abandono.

-¿Qué plantean para el porreo de Muslera?

Tenemos un proyecto específico y ahora queremos aprovechar la revisión del Plan General para introducir algunas matizaciones y reservar terrenos para algo que creemos que necesita la ría: un verdadero centro de información. Lo que tenemos ahora es una caseta adaptada y mal estructurada. La gente no puede ir hasta la carretera de El Puntal para encontrarse un espacio desde el que apenas se ve la ría y hay poco más que cuatro carteles.

-¿Qué equipamientos creen que hacen falta?

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Ese centro de información y también un centro de estudios científicos. La normativa de la ría establece la necesidad de estudiarla científicamente su conjunto y sus elementos singulares: la botánica, la fauna, el paisaje, las enfermedades, la ecología o la sociedad vinculada. Eso, además, generaría riqueza para Villaviciosa. Hace falta algo que revalorice la ría y permita a la gente disfrutarla.