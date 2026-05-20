La orquesta Nueva Línea, estrella del 50.º aniversario de la Sociedad de Festejos Santiago de Peón
El concierto será el 12 de junio en el aparcamiento de La Oliva
La Sociedad de Festejos Santiago de Peón (SOFESAN) celebra este año su 50.º aniversario y quiere conmemorar tan especial efeméride con una programación especial. Incluirá entre las propuestas destacadas el concierto de la orquesta Nueva Línea, que tendrá lugar en el solar-aparcamiento de La Oliva el viernes 12 de junio, a las 20.00 horas.
La orquesta canaria "se ha convertido en un auténtico fenómeno viral gracias a las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, donde canciones como 'Un beso' y 'Una noche de copas' acumulan millones de reproducciones y han conectado especialmente con el público joven", destacan desde la organización de los festejos. El grupo vive además un momento de gran éxito tras haber lanzado 'El golpito', tema grabado junto al artista Quevedo. El cartel musical de las fiestas también contará con la participación del DJ Dani Vieites.
Los miembros de la Asociación de Festejos de Peón destacan que este concierto pretende ser “un evento especial y abierto a toda la comarca, pensado para celebrar juntos estos 50 años de historia, convivencia y compromiso con nuestras tradiciones y con la vida social y cultural del concejo”.
La organización espera reunir a una multitud en una noche "que combinará música, celebración y ambiente festivo en uno de los eventos más destacados del verano en Villaviciosa".
Los responsables de la organización de los festejos quieren además reconocer "el trabajo de todas las generaciones de vecinos y colaboradores que, durante estas cinco décadas, han contribuido a mantener vivas las fiestas y la actividad cultural de la parroquia".
Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de una plataforma (www.notikumi.com) y podrán adquirirse también en taquilla. En la venta anticipada tienen un precio de 15 euros y en taquilla, el día de la cita, de 20. Los socios del colectivo tendrán descuento en la compra presencial en Bar El Fresno (Peón).
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