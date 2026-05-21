El cine documental centra la jornada del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica que se celebrará en Rozaes (Villaviciosa)

Villaviciosa tendrá presencia destacada en el XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI Asturias), que llegará por primera vez al Principado entre los días 12 y 20 de junio. La parroquia de Rozaes será una de las sedes del programa y acogerá una jornada dedicada a las mascaradas tradicionales, consolidando el peso adquirido en los últimos años por los mazcaraos dentro del movimiento de recuperación del Antroxu rural asturiano.

La actividad prevista en Rozaes se celebrará el 14 de junio y estará centrada en el cine documental. El programa incluye la proyección de “La Vijanera. El retumbar de los campanos”, dirigida por Nacho Solano, así como “Asturies nel VIII Festival Internacional Máscara Ibérica”, de Pablo A. Quiroga Prendes e Iván G. Fernández. La sesión contará además con la participación de Pablo Canal.

Los mazacaraos de Rozaes / L. P.

La presencia de Rozaes dentro del festival internacional supone un nuevo paso en la proyección exterior de los mazcaraos maliayeses, recuperados en 2016 por iniciativa vecinal mediante la recuperación del “domingo’l gordu”, una de las celebraciones tradicionales del Antroxu rural de la parroquia. Desde entonces, la mascarada ha mantenido una actividad creciente y ha participado en encuentros especializados tanto dentro como fuera de Asturias.

El Festival Internacional de la Máscara Ibérica reúne agrupaciones y colectivos de España y Portugal. El evento nació con el objetivo de preservar, divulgar y conectar distintas expresiones culturales relacionadas con personajes rituales, mascaradas de invierno y celebraciones populares de raíz ancestral.

Concierto

El programa asturiano arrancará el 12 de junio en Oviedo con un concierto de Felpeyu y un homenaje a Kepa Junkera. A lo largo de la semana se desarrollarán exposiciones, mesas redondas, conferencias y actividades divulgativas en distintas localidades asturianas, entre ellas Oviedo, Gijón, Valledor, Valdesoto y Rozaes.

Uno de los momentos centrales del festival llegará el 20 de junio con el gran desfile internacional de máscaras ibéricas por las calles de Oviedo. En él participarán agrupaciones procedentes de Asturias, distintos puntos de España y Portugal. Entre ellas estarán representados los mazcaraos de Rozaes y también la asociación El Miravete de Llugás, reforzando la presencia de Villaviciosa dentro de uno de los principales encuentros internacionales dedicados a las mascaradas tradicionales.

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La entrada de Asturias en el circuito oficial del Festival Internacional supone además la incorporación de las mascaradas asturianas a una red cultural consolidada en torno a la protección y difusión de este patrimonio inmaterial. En ese contexto, la presencia de Rozaes sitúa nuevamente a Villaviciosa como uno de los focos más activos de recuperación y conservación del Antroxu tradicional en Asturias.