La cultura sidrera da el salto a la literatura: un nuevo concurso premiará los mejores relatos breves relacionados con esta temática

La cultura sidrera asturiana busca también su espacio en la literatura. La Fundación Automáticos Tineo para el Fomento de la Cultura ha puesto en marcha el I Certamen Internacional de Relatos Breves “Sidra de Autor”, una convocatoria literaria nacida con el objetivo de contribuir a la difusión y preservación de un patrimonio que, desde hace poco más de un año, cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El certamen, presentado oficialmente este miércoles en Villaviciosa, invita a escritores mayores de edad de cualquier nacionalidad a construir relatos ambientados en el universo de la sidra asturiana: desde las pomaradas y los llagares hasta el escanciado, las espichas, las fiestas de prau o el paisaje humano ligado a esta tradición. La convocatoria, abierta hasta el 15 de julio de 2026, acepta textos en castellano y asturiano de entre 50 y 1.800 palabras.

Detrás de la iniciativa está una fundación cultural con ocho años de trayectoria, conocida por su labor de promoción cultural y por la concesión de becas universitarias a estudiantes de Tineo. Según explica su presidente, Carlos Juan González López, el certamen encaja dentro de la vocación de la entidad de promover el acceso a la cultura, el arte, la historia y el patrimonio material e inmaterial asturiano.

La fundación cuenta además con experiencia previa en el ámbito literario. Ha organizado ya cuatro ediciones de un concurso centrado en el mundo rural, lo que sirvió de base para impulsar ahora un proyecto específico sobre la sidra. “Nos sorprendía que, tras el reconocimiento de la UNESCO, apenas hubiese producción literaria vinculada a la cultura sidrera”, destaca González López. La intención de este nuevo certamen es por ello que la declaración internacional “no sea un punto final, sino un punto de partida”, favoreciendo nuevas formas de divulgación y homenajeando a las generaciones que mantuvieron viva esta tradición.

Primeros relatos

El interés por participar ha comenzado con fuerza: anque el certamen fue difundido a través de la página web de la fundación el pasado febrero, la organización ha recibido ya cerca de 70 relatos. La mayoría de las propuestas proceden de fuera de Asturias y varias tienen carácter internacional.

No obstante, desde la organización prefieren medir el éxito con cautela, porque "lo marcará la calidad de las obras; hasta que no falle el jurado no podremos saberlo", apuntó el presidente de la fundación, aunque reconoce el creciente interés que despiertan este tipo de convocatorias literarias. Como referencia, recordó que el último concurso promovido por la entidad alcanzó cerca de 1.600 participantes.

En el acto de presentación también intervinieron el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, "encantado de colaborar en esta iniciativa y de que hayan elegido Villaviciosa como sede", así como la escritora y miembro del jurado Pilar Sánchez Vicente, quien destacó cómo "ya tardábamos en tener un concurso literario dedicado a la cultura sidrera, era una necesidad". Verísimo Busto, de Sidra Mayador, puso por su parte en valor un certamen "que apoyamos como hacemos con todo lo que se organice en la Villa, y más si se trata de algo relacionado con la sidra".

Premios

El certamen repartirá más de 4.000 euros en premios, distribuidos en seis galardones inspirados en los tradicionales “culines” de sidra. El ganador recibirá 2.000 euros, una escultura exclusiva del artista asturiano César Castaño y un lote de productos asturianos. El segundo premio está dotado con 1.000 euros y el tercero con 500, además de tres accésits de 250 euros cada uno.

La organización prevé publicar anualmente una recopilación con los relatos premiados y aquellos que el jurado considere meritorios. El fallo se conocerá en octubre y la gala de entrega tendrá lugar en noviembre en Villaviciosa, concejo llamado a reforzar su papel como uno de los referentes culturales de la sidra asturiana.

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El proyecto cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, Sidra Mayador y la Sidrería El Furacu, además de la colaboración de los ayuntamientos de Villaviciosa y Tineo, el Museo de la Sidra, la Federación Asturiana de Sidra Casera, la Asociación Raitana y la Fundación Javier Guitián Rodríguez.