Gastronomía en los restaurantes, clases de cocina, cine y literatura infantil para cerrar las Jornadas de la Llámpara de Quintes y Quintueles

Las XXXVIII Jornadas Gastronómicas de la Llámpara de Quintes y Quintueles, en Villaviciosa, afrontan su recta final con nuevas actividades culturales que se suman a la oferta culinaria que se puede degustar hasta el domingo. La programación, organizada por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín, combina estos días cocina, cine y literatura infantil alrededor de una de las citas más veteranas del calendario festivo y gastronómico maliayés.

Este viernes 22, a las 19.00 horas, tendrá lugar una clase de cocina impartida por Manuel Díaz Pardo, pulpeiro del restaurante Tierras Gallegas. La actividad se desarrollará en el centro cultural Clarín y se suma a las propuestas paralelas de unas jornadas centradas en la promoción de la llámpara y la gastronomía marinera tradicional.

La programación continuará el sábado 23, a las 18.00 horas, con la proyección de la película “Casablanca”, clásico dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Galardones

El cierre llegará el domingo 24 de mayo con la entrega de premios del XVII Concurso de Cuentos Infantiles Félix Pardo, también en el Centro Cultural Clarín. El ganador de esta edición ha sido Braulio Llamero Crespo, por el cuento “La jirafa más alta del mundo”.

Además, el jurado seleccionó como finalistas los relatos “La magia de las palabras”, “Colores”, “¿Quién es el monstruo?”, “La escuela de colores” y “Abi el abeto”.

Las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara alcanzan este año su edición número 38 y mantienen su papel como una de las referencias gastronómicas y culturales de Les Mariñes de Villaviciosa, con protagonismo para la cocina tradicional ligada al litoral.

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La programación arrancó con una representación de "Sainetes asturianos" a cargo de Teatro Carbayín y el pregón de Rafa Gutiérrez, de la librería gijonesa La Buena Letra. También incluyó la entrega de la “Llámpara de Oro” a Julián Caicoya.