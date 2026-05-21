Los integrantes del Coro Errante de la Comarca de la Sidra inician en La Palma su gira por Canarias
La formación ofrece un concierto este jueves junto a la Coral Nuestra Señora del Pino y entregará un premio al periodista naveto Fernando Canellada
P. A.
Los integrantes del Coro Errante de la Comarca de la Sidra ya se encuentra en Canarias dentro de una gira por las islas, que incluye varias actuaciones, visitas y actividades hasta el próximo día 28. La primera parada la han tenido este jueves en La Palma, donde han visitado la zona del volcán y han partido en un acto institucional en El Paso, previo a un concierto junto a la Coral Nuestra Señora del Pino.
Este viernes, la formación dirigida Jorge de la Vega se desplazará hasta Gran Canaria. El programa de actuaciones incluye paradas en La Aldea de San Nicolás, Teror y Valleseco, donde el coro participará en la misa y en la posterior Fiesta de las Sidras de Canarias.
La formación, que lleva el nombro de la Comarca de la Sidra en esta gira por fuera de Asturias, entregará el 27 de este mes el Galardón Errante al periodista naveto Fernando Canellada, actual director del diario La Provincia/ Diario de las Palmas que pertenece al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.
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