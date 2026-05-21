Montserrat Torrent, referencia esencial del instrumento en España, tocará este verano en Valdediós dentro del Ciclo de Órgano de Villaviciosa

El Ciclo de Órgano de Villaviciosa celebrará este verano su decimoquinta edición con una programación que volverá a convertir a Monasterio de Santa María de Valdediós en una de las citas de referencia del órgano en España. El certamen, nacido en 2010 para poner en valor el órgano barroco del monasterio, reunirá entre el 24 de julio y el 14 de agosto a intérpretes internacionales y a figuras históricas del panorama español.

Uno de los grandes nombres de esta edición será Montserrat Torrent, considerada una referencia esencial del órgano en España y pionera en la recuperación y modernización de este repertorio. La organista catalana actuará el viernes 31 de julio dentro de una programación que mantiene el protagonismo del repertorio barroco, aunque abierta también a otras épocas musicales.

El ciclo arrancará el viernes 24 de julio con el concierto de la organista polaca Marta Misztal. Especializada en música antigua y repertorio centroeuropeo, es una de las intérpretes internacionales invitadas para esta edición conmemorativa.

El viernes 7 de agosto el programa incorporará una propuesta de canto y órgano protagonizada por la soprano Ruth Rosique y la organista Susana G. Lastra, directora artística del ciclo. El concierto reforzará la vertiente camerística del certamen y el diálogo entre voz y órgano.

La programación concluirá el viernes 14 de agosto con la actuación de la organista japonesa Izumi Kando, intérprete con trayectoria internacional y especializada en repertorio histórico europeo.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.30 horas en la iglesia de Valdediós, un espacio cuya acústica y atmósfera se han convertido en una de las señas de identidad del ciclo desde sus inicios.

El certamen gira en torno al órgano histórico construido en 1713 por Alejandro Brache, restaurado en 1985 por Gerhard Grenzing. El instrumento cuenta con 877 tubos, teclado de 45 notas, registros partidos y octava corta, características que lo convierten en una de las piezas más singulares del patrimonio musical asturiano. En 2017 fue incluido entre los once órganos declarados Bien de Interés Cultural en el Principado.

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta el 15 de junio. El precio será de 10 euros para la nave central y de 8 euros para las naves laterales. También se habilitará un autobús lanzadera desde Villaviciosa hasta Valdediós, con un coste adicional de cinco euros ida y vuelta.

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El XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa está organizado por la Fundación José Cardín Fernández, con el apoyo del Principado de Asturias y la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Grupo El Gaitero y el Arzobispado de Oviedo.