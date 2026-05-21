La sidra de Asturias refuerza su proyección internacional en el "mundial" de Michigan (EE UU), la mayor competición de calidad del mundo

La sidra asturiana reforzó su proyección internacional en el Great Lakes International Cider and Perry Competition (Glincap), considerado el mayor campeonato de sidra del mundo y celebrado en Grand Rapids, en el estado estadounidense de Michigan. Se trata de uno de los principales territorios productores de manzana del país y referencia del auge de la sidra artesanal norteamericana. El certamen reunió este año a unos 90 jueces y más de mil sidras.

El asturiano Eduardo Vázquez Coto participó como jurado invitado en la edición del 20.º aniversario, acompañado por Tano Collada, enólogo de Valle, Ballina y Fernández, propietaria de la marca El Gaitero, una de las firmas históricas y con mayor proyección internacional de la sidra asturiana.

Eduardo Vázquez Coto, primero por la derecha, durante una de las catas. / LNE

Collada tuvo además un papel destacado durante el encuentro con una intervención centrada en la tradición sidrera familiar y la historia de El Gaitero. El enólogo relató cómo tanto su padre como su abuelo trabajaron en la empresa maliayesa y recordó también la costumbre de elaborar sidra en casa, vinculando así la gran industria sidrera asturiana con la tradición doméstica y cultural del territorio.

Según explicó Vázquez Coto, esa intervención fue "uno de los momentos más humanos del viaje" y ayudó a trasladar a elaboradores y jueces internacionales una idea central de la cultura sidrera asturiana: que esta bebida no es únicamente un producto, sino también memoria familiar, paisaje y transmisión generacional.

International Cider Summit

Vázquez Coto es una persona clave en la internacionalización de la sidra asturiana. Además de ejercer como juez y divulgador en certámenes europeos y americanos, ha impulsado y organizado diferentes iniciativas en la región relacionadas con la cultura sidrera, entre ellas encuentros internacionales, actividades de divulgación y proyectos de conexión entre elaboradores de distintos países. También ha estado vinculado a eventos como la International Cider Summit Asturies y a proyectos técnicos ligados al Sagardo Forum y al campeonato CiderWorld Frankfurt.

Su relación con la cita de Michigan comenzó en 2013, cuando introdujo por primera vez la sidra natural asturiana dentro del certamen, definiendo sus características y abriendo la puerta a su presencia en futuras ediciones. En aquel momento, explica, Asturias apenas era identificada internacionalmente como región sidrera y la sidra asturiana solía confundirse con frecuencia con la del País Vasco. El empresario y especialista considera que la situación ha cambiado parcialmente gracias a casi dos décadas de presencia continuada en ferias, campeonatos y encuentros profesionales en Alemania, Francia, Reino Unido, Australia o los países nórdicos. Según sostiene, esa labor ha contribuido a situar la sidra asturiana "en el mapa profesional internacional".

Certámenes

Durante esta edición del evento ofreció, además, una charla sobre cómo aquellas primeras experiencias en Estados Unidos influyeron posteriormente en la creación de algunos de los principales certámenes europeos del sector. Entre ellos citó el campeonato Cider World de Frankfurt, impulsado desde 2018 durante su etapa en Alemania, y el campeonato del Sagardo Forum, diseñado en 2017 y del que actualmente es director técnico.

El vigésimo aniversario del campeonato tuvo también un marcado protagonismo asturiano. Según relata el propio Vázquez Coto, la organización quiso destacar aquella primera conexión establecida hace más de una década, que terminó favoreciendo vínculos entre elaboradores de distintos países y consolidando una red internacional de colaboración dentro del sector sidrero.

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“Volver al lugar donde viví en primera persona el renacer de la sidra en América y ver a Asturias reconocida en ese camino deja una idea clara: nuestra sidra forma parte de la conversación mundial”, concluye.